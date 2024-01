Bij de koffie: man danst naar level 100 in WoW, honderden Nederlanders in Panama Papers en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Honderden Nederlanders in Panama Papers

De eerste BN'er in de #panamapapers: Clarence Seedorf. En een heel rijtje ondernemers https://t.co/NCbb9Xfyau pic.twitter.com/TYtsuox20j — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 5 april 2016

Oud-international Clarence Seedorf is een van de Nederlanders die genoemd wordt in het journalistieke onderzoek naar grootschalige belastingontduiking. In totaal komen honderden Nederlanders in de zogenoemde Panama Papers voor.

Man bereikt dansend level 100 World of Warcraft

Dancing his way to level 100 in WoW https://t.co/hVRhYuldvt — Thete (@Thete63) 4 april 2016

Een dansgrage gamer die op Twitch schuilgaat acher de naam Rudeism heeft na bijna vijf en een halve dag danspasjes uitvoeren op een dance pad de level cap van World of Warcraft bereikt. Rudeism is het gewend om games ‘verkeerd’ te spelen, zoals hij het zelf zegt. Hij is dan ook niet van plan dit op te geven. Video.

'Verdachte activiteit bespeurd in Noord-Koreaanse atoomfabriek'

Een Amerikaanse denktank heeft op recente satellietbeelden "verdachte" activiteit bespeurd bij het Noord-Koreaanse atoomcentrum Yongbyon. Rookpluimen kunnen er op wijzen dat het land voornemens of al bezig is meer plutonium te produceren voor atoombommen, aldus een bericht op de website 38 North.

Messi dreigt met rechtszaak na Panama Papers

#nieuws Messi dreigt met rechtszaak na Panama Papers: Bijna geen grote naam op aarde blijft gespaard bi... https://t.co/rvOHKMDGYd #metro — NieuwsActueel (@nieuws_actueel) 4 april 2016

De familie van Lionel Messi ontkent in de Spaanse pers in alle toonaarden dat de Barcelona-spits betrokken is bij het gisteren uitgebarsten belastingschandaal Panama Papers.