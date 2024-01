8 feiten over de Mexit

Messi huilde en heel Argentinië huilt met hem mee. Na zijn vierde verloren finale (Chili won de Copa América) zal de beste voetballer aller tijden nooit meer het blauw-wit van zijn vaderland dragen. Maar hoe definitief is deze Mexit?

Hoe dan ook, 8 feiten over het huwelijk tussen Messi en het Argentijnse voetbalelftal.

6.175...

...gram zwaar en 36,5 cm hoog is de FIFA Wereldbeker. De foto van Messi die vol verlangen naar de beker keek na de verloren WK-finale tegen Duitsland in 2014 is symbool komen te staan voor zijn gefrustreerde ambities met het nationale team.

2...

...?paspoorten heeft Messi, een Argentijns en – dankzij FC Barcelona – een Spaans. Als hij in 2004 niet voor zijn geboorteland had gekozen maar voor Spanje, dan had Messi drie eindtoernooien (EK '08, WK '10, EK '12) gewonnen.

6...

https://www.youtube.com/watch?v=DRYY74z94q8

...?keer (waaronder twee penalty's in de finale tegen Nigeria) scoorde Messi op het WK onder 20, dat in de zomer van 2005 in Nederland werd gehouden. Samen met de gouden plak in Beijing is het de enige prijs die Messi met Los Albicelestes wist te pakken.

120...

https://www.youtube.com/watch?v=3OD1a1i24CQ

...?seconden duurde Messi's debuut voor het Argentijnse elftal. In een potje om niets tegen Hongarije in 2005 kreeg de invaller in de 65ste minuut rood voor een slaande beweging. In de kleedkamer liet hij de tranen vrijuit stromen.

113...

...?wedstrijden, 55 doelpunten, 36 assists. Zijn dit de definitieve cijfers van Messi's interlandcarrière? Niet als het aan Maradona en president Macri ligt. Zij willen de sterspeler overhalen toch naar het WK van Rusland te gaan.

1...

...?andere voetbalgod kwam terug op zijn besluit te stoppen bij zijn nationale elftal. Na de smeekbedes van bondscoach Domenech loodste Zidane Frankrijk naar het WK van 2006, waar hij in de finale Materazzi trakteerde op een magistrale kopgoal, eh, -stoot.

2...

...standbeelden zijn er van Messi. Nou ja, anderhalf. Het ene is vorige week onthuld in Buenos Aires. Het andere staat op Madeira en is van zijn eeuwige rivaal Ronaldo, waar vandalen Messi's naam en rugnummer 10 op hebben gespoten.

22...

...maanden celstraf kreeg Messi vandaag opgelegd wegens belastingontduiking. Ook moet de sterspeler van FC Barcelona een boete betalen van 2 miljoen euro. Messi hoeft overigens niet de gevangenis in: bij een straf van minder dan twee jaar hoeft een veroordeelde in Spanje niet de cel in als hij geen strafblad heeft.