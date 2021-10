Nick Nielsen over Hans Kazàn: 'Hij werd geroyeerd'

Hans Kazàn? Lééft die nog?

Ja hállo, en hoe! Hij woont al sinds mensenheugenis lekker in het Zuid-Spaanse Marbella waar hij het hele jaar van heerlijk weer geniet en niet voortdurend wordt lastiggevallen door selfiejagend klootjesvolk. Alleen voor grote klussen met vette bedragen komt hij zijn bedje nog uit en pakt hij het vliegtuig naar ons kille kikkerlandje. De godfather der goochelkunsten is inmiddels grootvader van negen goochemerds en ziet zijn kleinkinderen met de regelmaat van Hans Klok, want zijn kinderen wonen bijna allemaal in de buurt in Spanje.

Vanwaar de prijs?

Hans Kazàn ontving een prestigieuze internationale prijs voor zijn goochelkunsten, de International Brotherhood of Magicians. De illusionist, die al meer dan vijftig jaar in de spotlights zijn kunsten vertoont, reageerde ontroerd: ‘Deze prijs zag ik echt niet aankomen. Zeker omdat het ook nog eens om een speciale Fred Kaps Ring gaat, de Nederlandse goochelaar die ik altijd heb aanbeden.’

Wel tof toch, dat hij de prijs nog bij leven in ontvangst kan nemen?

Het had weinig gescheeld, of de kinderen hadden het via een krantenberichtje moeten vernemen. In 2008 deed Kazàn met zijn familie mee aan het tv-programma Groeten uit de rimboe. Hij verbleef bij de Samburu-stam in de jungle van Kenia. Volgens het stamhoofd was het heel onveilig om het kamp te verlaten, maar Hans’ vrouw Wendy wilde wat privacy om zich te wassen. Ze wandelden weg richting een prachtig natuurgebied, maar ineens stond daar een gigantische aap voor hun neus. Het doodsbange koppel bewoog niet totdat de aap weer verdween. Achteraf hoorden ze dat de aap hen levend had kunnen verscheuren.

Wat vindt Hans Kazàn van zichzelf?

‘Overreden door een goocheltruck, getroffen door de goochelgriep, overleden aan een toverdosis en tóch op Twitter!’

Wat vinden wij van Hans Kazàn?

Wij zijn bewonderaar van deze tovenaar en feliciteren hem met slingers voor zijn magische vingers!

‘Sommige grappen die Hans maakt zijn erg flauw’

OSCAR KAZÀN zoon

‘In mijn ogen heeft mijn vader ontzettend veel betekend voor het Nederlandse goochelen, want er is niemand die zoveel magic shows op de buis heeft gebracht als hij. Met het uitleggen van goocheltrucjes in Ren je rot heeft hij een nieuwe generatie geïnspireerd om ook dit vak in te gaan. Deze onderscheiding verdient hij dus dik. Ik vind mijn vader een groot talent, hij heeft zichzelf het goochelen aangeleerd. Toen hij 9 jaar was, raakte hij erdoor betoverd en dat heeft hij niet meer losgelaten. Door eindeloos veel goochelboekjes te lezen en trucs te doen, heeft hij het vak geleerd, hij is een echte autodidact. Zijn passie voor het vak heeft hij overgebracht op ons. Al zijn kinderen, dus Steven, Lara, Renzo en ik, zijn door hem aangestoken met het virus om mensen te willen vermaken. Hoewel hij het vroeger razend druk had met zijn carrière, heb ik het als kind nooit zo beleefd. Er was een fijne harmonie tussen mijn ouders, mijn vader was en is een echte gezinspapa. Hij heeft hard gewerkt, maar nooit zijn gezin verwaarloosd. Ik heb een prachtige jeugd gehad.

NICK NIELSEN collega

‘Hans Klok en Hans Kazàn zijn voor mij als kind een bron van inspiratie geweest. Hans legde zijn trucjes vroeger uit op tv en is daardoor weleens in de problemen gekomen. Hij is destijds geroyeerd als lid van de Nederlandse Magische Unie. Later is mij bijna hetzelfde overkomen. Ik heb ooit een programma voor RTL gemaakt; als Wardo Wonder leerde ik kinderen tijdens Telekids goocheltrucs in de Wonder School. Toen kreeg ik allerlei moeilijke brieven dat het een schande was, terwijl het gewoon huis-tuin-en-keukentrucjes waren zoals het doorscheuren van een tissue en weer heel maken. Hans en ik stonden daar hetzelfde in: we deden dat om kinderen zelf aan het goochelen te krijgen. In de tijd dat Hans zoveel televisie maakte, lag de druk denk ik vooral op kwantiteit. Er waren in korte tijd veel trucs en illusies nodig in veel programma’s, terwijl iets normaal natuurlijk pas echt briljant wordt als je er uren en uren in stopt. Ze namen in die tijd drie, vier shows per dag op, dan moet je acht trucs laten zien, dat is megaveel. Om dat hoge aantal te halen, zal hij in zijn drukke tijd sommige trucs pas ter plekke hebben kunnen repeteren in de studio. Vanwege het grotere risico op fouten durven maar heel weinig illusionisten dat zo aan te pakken.’

BROWNIE DUTCH - zanger, rapper & ­muziekproducent

‘Samen met Hans deed ik in 2018 mee aan De gevaarlijkste wegen. We moesten samen in een auto door Montenegro reizen en om beurten rijden. Het was niet supergevaarlijk, al gingen we wel via smalle weggetjes over bergen heen. Hans was af en toe bang als ik achter het stuur zat. Niet alleen omdat hij de controle uit handen gaf, maar ook omdat ik het wel leuk vond om een beetje hard te rijden daar. Hij had het angstzweet in zijn magische handen, haha. Het viel ons op dat de lokale bevolking elke dag aan het begin van de middag al aan de raki zat en dat ze daarna gewoon achter het stuur kropen. Hans en ik maakten telkens korte stops om bij de mensen thuis wat te eten of te drinken. Iedere keer kregen we ook weer een paar shotjes raki en moesten dan weer doorrijden. Hans is meer van de wijn, maar ik deed vrolijk mee aan het ritme van de raki. Elke dag at Hans pizza met rode wijn. Als kind keek ik naar hem op tv, hij is een rasentertainer. Wat ik ook mooi aan hem vind, is dat hij een echte familieman is. Hij is ook al wonderbaarlijk lang met zijn vrouw samen, dus in dat opzicht is hij ook een soort voorbeeld voor mij. Vooraf vroeg ik me wel af waarover ik met hem zou moeten praten in die auto, maar ik vond het wel gezellig om met hem te lullen. Het voelde alsof je met een oom aan het chillen was. Hij heeft veel levenservaring en daar probeerde ik naar te luisteren.’