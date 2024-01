Uniek optreden in Parijs: John Cale en gastartiesten spelen live 'The Velvet Underground & Nico'

John Cale, die samen met Lou Reed het hart vormde van The Velvet Underground, heeft gisteren in Parijs een historisch optreden gegeven in Philharmonie de Paris.

Samen met een rits gastartiesten - waaronder Animal Collective, Mark Lanegan en Pete Doherty en Carl Barât van The Libertines - speelde hij alle nummers van het iconische album The Velvet Underground & Nico, dat vijftig jaar geleden werd gemaakt. Ook andere klassiekers van de band kwamen voorbij.

Lees ook: Popgeschiedenis in Parijs met U2 en Eagles of Death Metal

The Velvet Underground & Nico werd op 12 maart 1967 uitgegeven door Verve Records. Kunstenaar Andy Warhol had een grote invloed op de productie van het album en ontwierp de herkenbare hoes, bestaande uit een knalgele popartbanaan op een spierwitte achtergrond. Op de originele uitgave was deze banaan een sticker die een andere, vleeskleurige banaan verhulde. Hoewel het album destijds geen groot succes werd, wordt het tegenwoordig gezien als een van de meest vooruitstrevende en invloedrijke albums aller tijden.

De video's van het concert

Run Run Run met Pete Doherty and Carl Barât van The Libertines

https://www.youtube.com/watch?v=iRgmSDPU95g

I’ll Be Your Mirror met Étienne Daho

https://www.youtube.com/watch?v=ejaGPh6FcZE

Femme Fatale met Lou Doillon

https://www.youtube.com/watch?v=aYMQ9VFjTAA

Sunday Morning

https://www.youtube.com/watch?v=mEALnQy6y3E

White Light/White Heat met Pete Doherty en Carl Barât

https://www.youtube.com/watch?v=B_UBcddi5rY