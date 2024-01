Winnaar en verliezer van de dag: Jordi Cruijff vs. Recep Tayyip Erdogan

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Jordi Cruijff

"Het is heel mooi om te zien hoeveel respect en liefde er wordt overgebracht. Met FC Barcelona waren we voortdurend in contact, vanaf de eerste dag werd de familie erbij betrokken." Volgens Jordi Cruijff realiseerde de familie zich dat zijn vader voor heel veel mensen een inspiratiebron was. "Daarom geven we iets meer openheid dan we in eerste instantie hadden gewild. Johan Cruijff was niet alleen van ons, in het leven van heel veel mensen speelde hij een rol."

Verliezer van de dag: Recep Tayyip Erdogan

De Duitse ambassadeur in Turkije moet vanwege dit satirische filmpje over Erdogan op het matje komen https://t.co/CiRPuOcTzU — Jeroen Wollaars (@wol) 29 maart 2016

Erdogan roept Duitse ambassadeur op het matje om satirisch liedje https://t.co/aAIdc51Lq5 pic.twitter.com/jhpa9ILOJR — Trouw (@trouw) 29 maart 2016

De Turkse president Erdogan probeert nu ook buitenlandse media het zwijgen op te leggen. Hij is zo ontstemd over een Duits satirisch liedje dat hij de Duitse ambassadeur heeft ontboden, meldt weekblad Der Spiegel.