‘Hier verderop wordt een varkensstal omgebouwd tot ziekenhuis’

Om de met ongevaccineerde covidlijers volgeplempte ic’s wat te ontlasten, wordt hier verderop aan de dijk een varkensstal omgebouwd tot ziekenhuis. Van de biggen zijn karbonades gemaakt en de boer en zijn vrouw schrobben de stront van de vloer en de muren. De knecht gaat met de aanhanger achter de trekker iedere kringloop in de wijde omtrek af. Voor bedden. Eenpersoons, tweepersoons, twijfelaar, maakt niet uit. Samen met tweedehands matrassen vol mysterieuze vlekken stapelt hij ze achterop de kar en hop, op naar de boerderie! Of nee, het ziekenhuis!

Artsen en verpleegkundigen zijn snel gevonden. Zo met de winter voor de deur is het meeste werk op het land toch voorbij. Er valt niets te zaaien, niets te oogsten. De seizoensarbeiders die op het punt staan terug te keren naar Polen, Roemenië of Hongarije willen best nog wat langer blijven. Voor hetzelfde minimumloon, maar nu eens een heel ander baantje. De Poolse Szymon belt naar huis: ‘Mamo, mam pracę jako internistka!’ Aan de andere kant van de lijn glimt z’n moeder van trots. Haar zoon een internist! En dat met maar drie jaar lagere school! ‘Niesamowite, chłopak!’

In de Halloween-sale van de lokale feestwinkel zijn verpleegstersuniformen en doktersjassen gekocht en bij de tweewielerspecialist en de Action fiets- en luchtbeddenpompen. Een halve kilometer tuinslang hadden ze toevallig nog liggen. De boer knipt die in stukken van anderhalve meter en bevestigt ze met ducttape aan de fiets-/luchtbeddenpompen. Met een velletje P60 schuurt hij de scherpste randjes van de losse uiteinden van de stukken tuinslang. Dat is wel zo prettig voor de keeltjes van de geïntubeerden. Misschien hebben ze op andere ic’s een tekort aan ventilatoren, maar niet hier in Medisch Centrum Voorheen de Varkensstal!

Het kost natuurlijk wat, al die bedden, dat geneeskundig personeel en die medische apparatuur, maar het is een slimme investering. Per opgenomen patiënt krijgt de boer-turned-ziekenhuisdirecteur van Mark en Hugo een alleraardigste bijdrage op de bankrekening bijgeschreven. Zeker wanneer uitgevoerd op grote schaal en als iedere vierkante meter stal maximaal wordt benut (en dat is voor een beetje veehouder natuurlijk gesneden koek), blijft er onderaan de streep gewoon meer over dan bij het vetmesten van biggen. Daarbovenop stoten mensen aanzienlijk minder stikstof uit dan varkens, dus het is ook nog eens goed voor het milieu.

Verlichting van de druk op de reguliere intensive cares, de boer z’n belegde boterham én stikstofreductie. Een win-win-winsituatie van heb ik jou daar! Wacht, wat zeg je? Zo’n omgebouwde varkensstal is geen écht ziekenhuis? Ja, maar dat geeft toch niet? De mensen die er komen te liggen, geloven immers ook nog steeds niet dat corona echt is. Nee, een écht ic-bed in een écht ziekenhuis, dat weten ze domweg niet op waarde te schatten en zou parels voor de zwijnen zijn.