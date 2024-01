Recensie: de NS ? ? ? ? ?

De NS verhoogde de prijzen weer eens. Een mooi moment om eens te wegen of de dagelijkse forens waar krijgt voor zijn geld.

Op basis van het traject Rotterdam - Amsterdam was dat een lastige afweging. Er zat namelijk zo nu en dan een dag tussen dat er geen vertraging was, en zelfs genoeg zitplaatsen. Een prestatie waar we soms nederig van werden. Dat hadden ze toch maar goed geregeld, bij de NS!

Helaas waren er ook dagen dat er vertragingen waren. En overvolle treinen. En geen informatie. En chagrijnige NS-medewerkers. En laffe excuses. Die dagen waren zo talrijk dat het een wonder is dat we ons nog steeds aan die dagelijkse hel van vertragingen, uitvallende treinen, blaadjes op het spoor, rook in de tunnel en schijt aan je klanten blootstellen.

Daarom, voor het meest onwaarschijnlijke succes sinds de uitvinding van het kapitalisme, verdient de NS vijf sterren. Zo kut, en toch nog bestaan. Chapeau!

? ? ? ? ?