Frits Barend over Pieter Storms: 'Hij wilde me kapot procederen'

Tijdje niks van gehoord, die Pieter Storms. Waar kennen we de beste man ook alweer van?

Op de redactie van Nieuwe Revu waart zijn journalistieke geest nog altijd rond. In de jaren 80 was Storms namelijk een zeer gewaardeerd freelance onderzoeksjournalist voor ons blad; hij publiceerde geregeld spraakmakende stukken. Grote bekendheid kreeg hij door zijn programma Breekijzer, waarbij hij tussen 1995-2004 als presentator/eindredacteur consumentenproblemen met bureaucratische organisaties op een vasthoudende, vaak intimiderende wijze probeerde op te lossen. Dat draaide geregeld uit op rennen of matten. Dat Storms een goeie rechtse heeft, mocht Jort Kelder in 2010 even uitproberen nadat hij Storms en zijn vrouw in DWDD verbaal onder vuur had genomen. Volgens meneer en mevrouw Storms was Kelder ‘een buitengewoon rare man’, ‘een schizofreen figuur’, ‘de grootste lafaard die de Nederlandse journalistiek kent’ en ‘een schandvlek voor de Nederlandse buis’.

Storms is toch maar mooi de rijkste journalist, volgens de onlangs verschenen Top-25.

Naar het voorbeeld van de Quote 500 heeft Villamedia, het vakblad van vakbond NVJ (Nederlandse Vereniging voor Journalisten), een lijst gepubliceerd van de 25 rijkste journalisten. De top 3 bestaat uit Henk van der Meijden (35 miljoen), Derk Sauer (60 miljoen) en Pieter Storms (200 miljoen). Bij dat laatste vermogen dient wel rekening te worden gehouden met het huwelijk dat Storms sloot met multimiljonair Nina Brink, die nu dus Nina Storms heet. Zij verdiende honderden miljoenen met de verkoop van de internetprovider World Online in het jaar 2000. Er zijn wat faillissementjes en vermeende witwaspraktijkjes tussendoor gekomen, maar volgens Villamedia zit Nina (en dus ook Pieter) er nog steeds warmpjes bij deze winter.

Wat vindt Pieter Storms van zichzelf?

‘Ik heb voor de Nederlandse televisie de meest geniale programma-ideeën.’

Wat vinden wij van Pieter Storms?

Tot nu toe zijn die nieuwe programma-ideeën slechts een Storms in een glas water.

Wat vinden anderen van Pieter Storms?

FRITS BAREND vriend & vijand

‘Mijn relatie met Pieter Storms was eigenlijk uitstekend. We hebben een prachtige tijd met elkaar gehad als journalisten bij Nieuwe Revu. Maar in 2008 stonden Derk Sauer en ik in de rechtbank ineens tegenover Pieter. Pieter en Nina Brink hadden beslag op mijn huis laten leggen omdat wij hem zouden hebben gewipt als deelnemer van de televisiezender Het Gesprek. Wij wilden inderdaad niet met Pieter verder, omdat hij wilde dat zijn vrouw Nina er ook iets in te vertellen had. Dat leek ons niet verstandig. Hun bedoeling was geloof ik om mij kapot te procederen, maar dat is niet gelukt. Na een aantal zinloze zittingen kwam hun voorstel om het op te lossen middels arbitrage. Beide partijen moesten een arbiter kiezen die samen een neutrale derde arbiter zouden aanwijzen. Pieter en Nina kwamen met Peter R. de Vries op de proppen als hun arbiter. Derk en ik hadden Peter als een oprechte persoon leren kennen, dus wij stelden voor geen tweede en derde arbiter aan te wijzen en gingen akkoord met Peter als enige arbiter. Peters uiteindelijke conclusie was dat het gelijk volledig aan onze kant lag. Twee minuten nadat Peter z’n verdict tijdens een diner had uitgesproken, waren Pieter en Nina weg. Ja, ik heb gezien dat hij bovenaan het lijstje rijke journalisten staat. Of het vermogen van Nina daarbij in zit? Nou, het zit er niet bij ín… het ís toch haar vermogen dat je op dat lijstje ziet. Al kan ik natuurlijk niet in zijn bankboekje kijken.’

PETER GILLIS medemiljonair

‘Pieter, de man van Breekijzer! Die ken ik nog van dat programma. Wij keken altijd, ik vond dat toen mooie televisie. Hoe komt híj nou aan 200 miljoen? Ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb alleen maar respect voor mensen die hard hebben gewerkt voor hun vermogen. Het was het mooiste geweest als hij het zelf had opgebouwd, maar als hij is getrouwd met een rijke vrouw, heeft hij het ook goed gedaan. Ik hou wel van delen. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.’

JORT KELDER oud-chef Quote

‘Als wij de Quote500 destijds zo hadden gemaakt als dit lijstje, zou ik nu nog steeds mijn jaren in het gevang hebben gesleten. Het is een woeste gok, maar dat flikt Villamedia wel vaker. Wat mij opvalt, is hoe armzalig het vaderlandse journaille lijkt, en het verklaart tevens de jaloerse, egalitaire obsessie die veel journalisten hebben met andermans portemonnee. Voor Pieter Storms’ stamina heb ik diep respect. Een huwelijk aangaan in ruil voor, desnoods, 200 miljoen, lijkt mij in dit specifieke geval voor beiden een onmenselijk offer.’

GERARD WESSEL medewaaghals

‘In 1986 ben ik met Pieter voor Nieuwe Revu op pad gegaan naar Frans-Guyana. Het doel was om een reportage te maken over Ronnie Brunswijk. In het kustplaatsje Saint-Laurent-du-Maroni zijn we wat gaan rondvragen en op een avond kwam een man langs ons terrasje fietsen. Toen sprak Pieter de euforische woorden: “Dat is hem.” Pieter had daar fingerspitzengefühl voor; uit een hele massa aan mensen pikte hij Ronnie Brunswijk. Het contact werd nog dezelfde avond gelegd en we zijn zelfs meegeweest naar Moengo, zijn geboorteplek in Suriname. De reportage verliep eerst vlekkeloos, totdat we werden gearresteerd en een paar weken hebben vastgezeten in Fort Zeelandia. In cellencomplex The Devil zaten gaten in het plafond. Zo konden Pieter en ik met elkaar praten, hangend aan het plafond. Ik mocht op een gegeven moment naar een wat luxer cellencomplex, maar Pieter was een vechtpartij begonnen met twee militairen, dus hij moest langer in The Devil blijven. Na dik twee weken werden we vrijgelaten. Als je samen in de gevangenis hebt gezeten, schept dat een band. Dat gevoel gaat nooit meer over.’