Angela de Jong over Donny Roelvink: 'Hij heeft spijt van de Turkse kwakzalver' 

Donny Roelvink was toch al een soort Brad Pitt van de polder? Moest ie nóg knapper worden?

'De jongste telg van De Roelvinkjes hangt de hele dag aan zware apparatuur in de sportschool. Hij heeft dus een strakgetraind lijf met zes van die buikblokjes waar Ma Flodder zelfs haar vuilste wasgoed nog wit op zou rossen. Donny beschikt ook over zo’n fotomodellenkop waar ieder kapsel goed bij staat. Maar rupsje-nooit-genoeg wilde nóg meer op een prins lijken door iets aan zijn tanden te laten doen. En dat kan goedkoop in Turkije. Nu krijgt hij echter de gevolgen voor de kiezen: er is van alles aan de tand.'

Wat heeft Roelvink laten doen en wat zijn de gevolgen?

'Donny is vorig jaar samen met zijn broer Dave op kiesexpeditie gegaan, ondanks waarschuwingen van pa Dries, die ook dunne schildjes van composiet over zijn tanden heeft laten plaatsen. Beide boys wilden een ‘Hollywoodsmile’ en lieten vorig jaar juni hun bijtspijkers afvijlen, waarna er spierwitte facings overheen werden geplaatst. Na een poosje begon de ellende bij Dave. Al bij het eten van een broodje brokkelden er stukjes van zijn porseleinen tanden af. Reeds in september vorig jaar concludeerden Nederlandse tandartsen dat Dave de rest van zijn leven extra kosten zal blijven maken voor zijn gebit. En inmiddels loopt ook broertje Donny op zijn tandvlees vanwege allerlei complicaties aan zijn witte neppers. Zijn eigen tandarts heeft hem ternauwernood kunnen behoeden voor infecties en dat soort enge dingen.'

Wat vindt Donny Roelvink van zichzelf?

‘Ik was naïef, heel eigenwijs en heb niet goed m’n research gedaan.’

Wat vinden wij van Donny Roelvink?

'De Dikke Van Dale mag er een nieuwe uitdrukking bijschrijven: lachen als een Roelvink met kiesbreuk.'

Wat vinden anderen van Donny Roelvink

DRIES ROELVINK - vader

‘Er kwam een soort aanbieding uit Turkije en zowel Dave als Don is daar toen op ingegaan. Ze hadden iemand in de stad gezien en die had zulke mooie facings. Ook bij Gerard Joling hadden ze het gezien. De beide jongens vonden het mooi en wilden het ook. Ik heb toen gezegd: “Dat is nogal een beslissing. En ik vind jullie tanden niet dusdanig lelijk, dat het hoognodig is om ze te vervangen.” De jongens vonden hun tanden echter te geel. Ja, als je het vergeleek met die facings van die ene gast, dan wel ja. Ik heb hen gewaarschuwd, zo van: “Let wel op, want je krijgt niet nog een keer tanden.” Maar er was geen houden meer aan. Meer kan ik ook niet doen; ik heb alleen nog de rol van adviseur, het opvoeden moet nu wel zo’n beetje klaar zijn. De eerste paar dagen dat ze terug waren, waren ze helemaal blij en door het dolle heen. En maar breed lachen met die witte tanden en maar foto’s maken. Na een week brak de eerste tand van Dave af. Tandarts Wim van der Torre wilde er weleens naar kijken, want hij had gehoord dat het in Turkije soms helemaal misgaat. Hij prikte eens in Daves tandvlees: overal bloed. De boel was behoorlijk aan het ontsteken onder die facings, want die waren niet goed aangebracht. Er was maar één oplossing: alles moest eruit, zijn tanden moesten opnieuw worden afgeslepen en alles moest opnieuw worden opgebouwd. Dave is wel tien keer terug geweest. Van der Torre heeft het hersteld, toen werd het tandvlees rustig en nu is het goed. Toen zei Donny dat hij soms ook bloedend tandvlees heeft. Dus ook hij naar die tandarts en daar bleek hetzelfde verhaal: verkeerd aangebrachte facings, ontstekingen en alles opnieuw. Ik heb ook facings, maar die heb ik al veertien jaar en die zitten goed. Ik heb ze gekregen toen ik 45 was, dat vind ik wat anders dan wanneer je begin twintig bent.’

WIM VAN DER TORRE - tandarts Carnisse Mondzorg

‘Wat ik bij de jongens aantrof, was zwaar geïnfecteerd tandvlees naar aanleiding van dingen die niet pasten. Ze waren te ruim en sloten niet strak genoeg aan waardoor er eten onder bleef hangen en dat leidt tot infectie en diepgaande tandvleesontsteking. De ondoordachte cosmetische acties die ook nog eens niet correct zijn uitgevoerd, hebben hen veel schade opgeleverd. Donny en Dave zijn te vlot geweest en hebben meegelopen met een trend. Zijn ze stom geweest? Achteraf kun je zeggen: ja. Maar je kunt ook zeggen dat beide jongens kinderen van deze tijd zijn, die het leven via sociale media volgen en daardoor beïnvloed worden. We hebben gesprekken gevoerd met de familie Roelvink waarin we hebben uitgelegd dat het gebit een belangrijke functie heeft bij het oud worden, en dat je daar niet even snel iets moois van moet laten maken zonder daar kritisch op te zijn. Daar zijn ze zich zeer bewust van geworden en ik vind het supergaaf dat Donny er anderen nu op probeert te wijzen.’

ANGELA DE JONG - tv-columnist AD

In het AD: ‘Donny heeft er spijt van dat hij door een Turkse kwakzalver zijn tanden heeft laten afslijpen tot stompjes waarna er van die bijna lichtgevende porseleinen hulsjes overheen zijn geplaatst. Waar hij eerst de ingreep promootte – hij had hem gratis aangeboden gekregen, doodnormaal in de bizarre influencerwereld –waarschuwt hij nu zijn jonge volgers op sociale media om het vooral níét te doen. En daarmee is Donny ineens een trendsetter en een lichtend voorbeeld voor de jeugd, vonden ze bij de NOS. Voor de kijker was het toch even schrikken toen de kortgeschoren tronie van Donny zomaar ineens in beeld verscheen achter nieuwslezer Annechien Steenhuizen. Je moet er wat voor over hebben als je als eenvoudige influencer het prestigieuze Achtuurjournaal haalt.’