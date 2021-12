Kim Holland over Annemiek Koekoek: 'Ondanks de koeienstront gaat de s*ks gewoon door'

Hitsige toestanden op Expeditie Robinson, dat hebben we nog nooit meegemaakt

Annemiek Koekoek uit Tynaarlo is de eerste deelneemster aan Expeditie Robinson die openlijk uitspreekt dat ze omhoog zit. Niet omhoog qua financiën, voedsel, werk of ander levensbehoeften, maar omhoog in de zin van geil. Terwijl ze de honger aan de binnenkant van haar maag hoort schuren, voelt ze tegelijk haar eierstokken rammelen van de lust, haar kittelaar klapperen van wulpsheid en haar opgezwollen schaamlippen flubberen van hitsigheid. Tenminste, zoiets besprak de voormalig deelneemster aan Boer zoekt vrouw onlangs met haar kampgenoten op het onbewoonde eiland waar Expeditie Robinson zich afspeelt. Volgens mededeelneemster Sterrin Smalbrugge heeft koeienboerin Annemiek ‘altijd zin in seks’.

En? Wilde het een beetje vlotten met de hitsigheid van de veehoudster?

Tja, da’s dan wel weer jammer: ze lag niet dusdanig lekker in de groep dat de vrouwen en mannen haar spontaan besprongen na haar openheid over haar eigen sexpeditie. De rest van het kamp was de hele dag bezig om een beetje eten klaar te kunnen maken, Annemiek had vooral zin om zelf klaar te komen. Nadat de seksboerin over tv-kok Sandra Ysbrandy roddelde dat ze de voedselvoorraad erdoorheen had gejast – terwijl die juist iedere dag iets lekkers provisorisch probeerde te maken met zeer beperkte middelen – kon Annemiek rekenen op de hoon van het volk. Op Twitter bleek dat ze diep in de koeienstront kon zakken met beledigingen als: ‘valse bitch’, ‘ondankbaar stuk vreten’, ‘heel naar haatdragend mens’ en ‘hypocriet’.

Wat vindt boerin Annemiek van zichzelf?

‘Ik zoek een man met wie ik kan lachen, kan ouwehoeren en die helpt tegen mijn koude voeten in bed.’

Wat vinden wij van boerin Annemiek?

Geitenwollen sokken helpen ook tegen koude voeten in bed. Maar da’s wel minder geil, natuurlijk.

‘Annemiek, ik denk dat jij mij helemaal sloopt. Dat ik helemaal gebroken thuiskom’

Wat vinden anderen van boerin Annemiek?

DENNIS WEENING ex-deelnemer/presentator

‘In de modus van eten zoeken, overleven en met een zwak lijf strijden tegen het andere team, is seks wel een van de laatste dingen waar je aan denkt op het onbewoonde eiland van Expeditie Robinson. Als kandidaat had ik dus in 2010 totaal geen last van een te sterk libido; van 2012 tot 2018 presenteerde ik het programma en dan leef je niet onder de hongerige omstandigheden van de deelnemers. Toen heb ik het wel veel gehoord van kandidaten, dat de lust in seks verdween omdat het lichaam alleen maar bezig is met voeding.

Dat is de hoogste prioriteit, seks heeft daar geen prioriteit. Hoe het te verklaren valt dat Annemiek daar nog steeds best wel zin in heeft? Tja, dat weet ik niet. Ik ken haar niet persoonlijk. Iedereen is anders. Ik heb het in ieder geval nog niet eerder gehoord van deelnemers; iedereen had altijd gewoon heel erg veel honger. Deelnemer Géza Weisz had voor zijn deelname gezegd dat hij waarschijnlijk de eerste zou worden die seks zou hebben op Expeditie Robinson. Maar dat is er niet van gekomen, moest hij achteraf schoorvoetend toegeven. Je hebt natuurlijk ook weinig privacy daar en misschien speelt hygiëne ook een rol? Jezelf wassen kun je daar niet, behalve wat dobberen in de zee.’

BOERIN AGNES Boer zoekt vrouw 2008

‘Of zin in seks onder alle omstandigheden bij het boerenleven hoort? Haha, het eerste wat mij te binnen schiet is dat wanneer een dier in de overlevingsmodus komt, het zich wil voortplanten. Ik kijk geen Expeditie Robinson, heb wel gehoord dat Annemiek er nog steeds in zit. Ik heb haar een keer ontmoet bij demonstraties bij het Provinciehuis. Prima meid. Of ik aan het programma mee zou doen? Ik heb watervrees, dus ik zou een van de eerste afvallers zijn met al die waterspelletjes. Mij niet gezien.’

DYANTHA BROOKS mededeelneemster Expeditie Robinson

‘Annemiek is lekker down to earth, geen gezeik en one of the guys. Ik hou daarvan.

Toen we vertrokken, kwam iedereen in joggingbroek en zij op hakjes; ze is altijd op en top verzorgd. Ik herken mezelf wel in Annemiek en haar gevoelens. In de week dat ik terugkwam van de expeditie, ben ik zwanger geworden. Natuurlijk, je voelt je niet hygiënisch daar en ik moest er niet aan denken om naast pakweg Jan van Halst te liggen en mezelf te betasten. Maar ik had daar ook niet zoiets van: ik moet niet aan seks dénken. We hebben daar natuurlijk gesprekken over gevoerd op het eiland en er waren er genoeg bij wie die gevoelens totaal uitgeschakeld waren. Maar ik stond er zo in van: zodra ik thuiskom, ga ik de slingers ophangen met mijn man Mick. Dat hebben we dus ook gedaan, aangezien ik nu in verwachting ben. Toen ik terugkwam, was ik vruchtbaarder dan ooit, ik heb mijn libido niet uit een donker hoekje hoeven trekken.’

KIM HOLLAND erotiekonderneemster

‘Als je een gezonde Hollandse boerenmeid bent en altijd omringd met dieren, dan ben je sowieso al wat dierlijker, denk ik. Annemiek is gewend aan vroeg opstaan en het buitenleven. Waar stadsmensen helemaal in de war raken in de natuur, kan zij juist meer dingen aan en functioneert haar lichaam op een normale manier. Als je gezond bent en lekker in je vel zit, is er wél ruimte voor je libido. Dat je je op Expeditie Robinson niet kunt wassen en je eigen lichaamsgeuren ruikt, hoeft haar ook niet per se te deren. Een boer is dit soort geuren, onder meer van koeienstront, meer gewend dan stadsmensen. En de seks gaat bij hen gewoon door. Ze zijn meer gewend aan die dierlijke lucht en dat heeft dan dus minder invloed op lustgevoelens en driften.’