De man van Edith Schippers is een zorgcowboy

Consultant Sander Spijker, echtgenoot van de minister van Volksgezondheid, leert zorginstellingen trucjes om zoveel mogelijk geld aan hun patiënten te verdienen. Wij spraken Jeffrey Stevens, de journalist van Follow The Money die deze belangenverstrengeling aan het licht bracht.

De laatste jaren moesten zorginstellingen enorm veel bezuinigingen van Schippers. En precies die instellingen worden door haar man bezocht, waar hij met adviezen strooit die vanwege druk van bovenaf keurig worden opgevolgd.

"Hij introduceert bijvoorbeeld een stoplichtensysteem in het patiëntendossier, waarbij de kleuren groen, geel en rood aangeven wat de meest winstgevende behandeltijd is. Nog zo’n perverse prikkel: hoe meer uren een behandelaar declareert bij de zorgverzekeraar, hoe meer vakantieuren hij of zij verdient", aldus Stevens.

Kamervragen

Spijker zorgt er daarmee voor dat financiële motieven leidend worden in de zorgverlening. Iets waar zijn vrouw juist enorm tegen zegt te zijn. Naar aanleiding van het speurwerk van Stevens hebben de SP en PVV zelfs kamervragen gesteld aan Schippers en Rutte. Normaliter is het weken wachten op antwoorden op kamervragen, maar nu reageerden ze dezelfde dag nog. "Ik denk omdat minister Schippers deze kwestie zo snel mogelijk uit de lucht wil hebben."

Of de baan van haar man nog politieke consequenties krijgen voor Schippers? Stevens hoopt van wel. "Het is een zeer kwalijke kwestie dat de man van de minister dit soort dingen doet en ermee wegkomt. Nog gevaarlijker is dat ze de instellingen niet aanpakt waar haar man heeft geadviseerd, of het bureau waarvoor hij werkt. Daarmee kan ze in het vervolg ook andere mensen moeilijk de maat nemen."

