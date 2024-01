Winnaar en verliezer van de dag: Bobbi Eden vs. Josef Fritzl

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Bobbi Eden

Yep! we zijn zwanger! Gelukkig hebben we de beelden nog! ;) Bekijk 'm nu op https://t.co/LZgClgY1cD https://t.co/tzJ5jKqz7W — Bobbi Eden (@BobbiEden) 15 maart 2016

Pornoster Bobbi Eden (36) is in verwachting van haar eerste kindje, dat eind september wordt verwacht. We kunnen dus bijna spreken, met alle respect uiteraard, van een MILF.

Verliezer van de dag: Josef Fritzl

Josef Fritzl is extremely unpopular with his fellow prisonershttps://t.co/JBazgOutJU pic.twitter.com/6GYD0k7H2V — Daily Mirror (@DailyMirror) 15 maart 2016

Josef Fritzl, de Oostenrijker die zijn dochter jarenlang verkrachtte in een kelder, is in de gevangenis in elkaar geslagen. De gedetineerde zou ruzie hebben gezocht over een datingprofiel, waarna hij door een medegevangene in elkaar is gerost en meerdere tanden kwijtraakte. Mooi zo.