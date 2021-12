Sonja Silva over Birgit Schuurman: ‘Laten we milf maar skippen’

Wat is precies het probleem van Birgit Schuurman?

In haar Instagram Stories laat La Schuurman weten dat ze het nogal vrouwonvriendelijk vindt als een vrouw als milf (mother I’d like to fuck) wordt omschreven. Waarschijnlijk wordt de knappe krullenbol op social media geregeld zo genoemd als ze weer eens een übermooie foto van zichzelf heeft gepost. De zangeres en actrice ervaart dit soort seksistische complimenten als grievend en wat haar betreft is de maat vol: ‘Waarom denken sommige mensen (mannen...) dat het normaal en oké is om te zeggen dat je een vrouw een MILF vindt? “Hey hoi, jij bent echt een moeder die ik zou willen neuken.” Nee, het is geen compliment. Het is dom en ongepast.’

Sowieso een beetje turbulente tijd toch, voor de Schuurmannetjes?

Zeg dat wel. Birgit Schuurman is behalve boos ook nog eens zwanger en loopt op alledag. En zoals het in bekend Nederland vaak gaat, krijgt ze daardoor allerlei shit over zich heen. Ze heeft namelijk een jongere vriend (35) die graag papa wil worden en zelf is ze 44; dat is natuurlijk veel te oud om mama te worden, zeuren de azijnpissers. Daarnaast zit zus Katja in de hoek waar de huwelijksklappen vallen, want na de echtscheiding van Thijs Römer moet nu topkok Freek van Noortwijk z’n biezen pakken. Knappe Katja is diep verdrietig, maar elk nadeel heb z’n voordeel: ze is wel weer terug op de markt.

Mocht je een compliment willen geven, zeg gewoon: ik ben blij dat ik ogen heb om jou te zien. Ik vind je prachtig

Wat vindt Birgit Schuurman van zichzelf ?

Wat vinden wij van Birgit Schuurman?

Wij zijn blij dat we ogen hebben om haar te zien, we vinden haar prachtig.

GOEDELE LIEKENS seksuologe

‘Het hangt er denk ik vanaf in welke mood je bent, maar mij stoort het niet. Of ik weleens milf ben genoemd? Ja hoor, absoluut wel. Je kunt het als compliment zien, tot op zekere hoogte, hè? Als een tiener uit de vriendengroep van je dochter het zegt, of zelfs de vriend van je doch- ter, dan wil je het natuurlijk niet horen. Dat wordt een beetje eng. Als vrouwen zoals Birgit het vervelend vinden dat ze zo worden genoemd, dan moeten ze dat inderdaad maar aangeven ook. Het is persoonlijk; er zijn meiden en vrouwen die het prima vinden om met “bitch” aangesproken te worden. Onder jonge mensen hoor je dat vaker. Maar dat wil ik dan weer niet.’

SONJA SILVA milf

‘Eerlijk gezegd ben ik nog nooit zo genoemd. Ik ben heus weleens nagefloten door bouwvakkers, maar milf heb ik nog nooit gehoord. Ik vind het ook wel een gekke omschrijving, want wat heeft een aantrekkelijke vrouw in hemelsnaam met het moederschap te maken? Ik neem aan dat je haar kinderen er niet bij uitnodigt als je seks met haar wilt? Ik kan wel begrijpen dat vrouwen zoals Birgit opmerken dat we in een tijd leven waarin we nadenken over wat we tegen elkaar zeggen; laten we die opmerking dan ook maar skippen. Als ik moet kiezen, schaar ik me bij die groep. Ik kan niks met die term. Beetje kansloos.’

KIM FEENSTRA nog een milf

‘Ik stoor me er niet aan en ik voel me er ook niet minder of beter door. Die term milf doet me eigenlijk niks. Ik besta niet bij de gratie van complimenten of beledigingen van een ander; ik weet wat ik zelf in huis heb en wat ik naar de tafel kan brengen. De mensen die voor mij belangrijk zijn, weten wie ik ben. Wat een ander van mij vindt, zal me echt worst wezen.’

TYGO GERNANDT vriend & vrouwenverslinder

‘Ik ken die term milf niet eens en ik zeg het dus ook nooit. Als ik een vrouw mooi vind, dan zeg ik “wat ben je een mooie vrouw”. Of: “God mist een engel, ze loopt hier voor me.” Ik denk dat Birgit dat ook bedoelt: elkaar een compliment geven zonder dat het seksistisch is. Ik vind Birgit een prachtige vrouw en een mooi mens; ik heb veel met haar gewerkt, ze is een vriendin van me en ik hou veel van haar.’

ROLF TANGEL pornoacteur

‘Het klinkt wel sletterig, een milf, maar eigenlijk is het gewoon een moeder die een kind heeft én er leuk uitziet. Eigenlijk is het niet veel bijzonders, toch? Richting Birgit Schuurman is het toch een compliment joh, gewoon een geile mama, een spannende moeder. Het klinkt misschien seksistisch, maar ik zou het als compliment zien. En het is toch ook leuk als een man een vrouw wil die al een kind heeft? Kijk, Birgit plaatst foto’s op Instagram, ook met haar zoontje. Als je dat ziet als man, dan kan het complete pakketje je toch aanspreken? Dat merk ik als man zelfs. Je kan als vader tegenwoordig beter zonder je vrouw naar de ballenbak gaan, daar maak je meer kans op een date dan wanneer je uitgaat.

Daar staan de leuke mama’s. Het is nog net geen swingerclub bij die ballenbak, maar het scheelt niet veel, hoor. Birgit heb ik al een paar jaar niet meer gezien op tv, maar ze leek op Katja, dus dan is ze knap. En anders zou ik Birgit gewoon leuk vinden om maar in de buurt van Katja te kunnen komen, ja toch? Katja is wel knapper, dat wel. Dat zal wel de story of her life zijn, dat Birgit dat overal moet horen. Ook wel lullig eigenlijk. Maar het zou me toch niks uitmaken: ik zou gerust met Birgit afspreken, zo van: misschien komt Katja langs. Dat is gewoon strategisch.’