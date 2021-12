Ons extra dikke decembernummer ligt nu in de winkel!

Het einde van het jaar is in zicht en dat vieren wij met een gigantisch dikke december-editie van Nieuwe Revu. Deze week puilt ons blad uit van de interviews met allerlei spraakmakende figuren. Speciaal voor u gingen we in gesprek met Jeroen Pauw, Thijs Römer, Jan Terlouw, Sébas Diekstra, Arno Kantelberg, Victor Löw, Dyantha Brooks, Guido den Aantrekker, Gijs Groenteman en Diederik Gommers.

Daar houdt het natuurlijk nog niet op, want ook in deze editie zijn weer allerlei messcherpe columns te vinden, waaronder een aantal extra dikke edities. Zo rekent Bart Nijman voor eens en voor altijd af met het falende coronabeleid en bespreekt Leon Verdonschot het politieke jaar in vogelvlucht. ‘Onze premier is de omgekeerde Forrest Gump: hij fantaseert zichzelf overal uit, in plaats van in.’

Ons extra dikke december is nu te koop in de winkel of hier te bestellen.

Deze speciale editie puilt bovendien uit van de bloedmooie beeldreportages over alles wat de wereld het afgelopen jaar op stelten zette. De capitoolbestorming, de moord op Peter R. de Vries, de overname van Afghanistan en de race naar de ruimte. U ziet het allemaal! Daarnaast laat bekend Nederland nog één keer hun mening horen over het afgelopen jaar, waarna we traditiegetrouw afsluiten met een strip van Hein de Kort.

Veel leesplezier, en fijne feestdagen natuurlijk!