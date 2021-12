Guido den Aantrekker: 'Je verwacht het niet, maar ik ben best verlegen'

Wat voor entertainmentjaar was dit?

‘Het was turbulent, al is dit een branche waar altijd wel wat gebeurt. Niet voor niets wordt entertainment bij alle grote platforms, of dat nu AD.nl of Nu.nl is, altijd het beste en meeste aangeklikt. Mensen zijn door alle lagen van de bevolking geïnteresseerd, dat voedt zichzelf. Dit jaar zijn we best verwend. Je had het grote André Hazes-verhaal wat de tongen toch nog steeds beroert. In maart konden wij met Story de primeur brengen dat het dit keer definitief uit was met Monique, wat een mini-aardbeving teweegbracht in de showbusiness. Als je daar de Meilandjes, de Borsato’s en de Oranjes nog bij optelt, dan heb je de vier grote blockbusters van het afgelopen entertainmentjaar wel te pakken. Ik stuur ook een aantal titels in België aan, onder meer Dag Allemaal, Primo en de showbizzpagina’s van Het Laatste Nieuws, waar diezelfde vlek zich heeft verspreid.’

Was het door corona lastiger om aan ‘dirt’ te komen?

‘Nee, dat is een groot misverstand. Het kaf is door de coronatijd goed gescheiden van het koren, omdat meer dan ooit blijkt hoe belangrijk een informatiepositie is. Ik ben nog nooit zo vaak gebeld door kranten en tv-program-ma’s die toch wel een tipje konden gebruiken: “We willen die en die BN’er spreken, maar we komen er niet mee in contact. Kunnen we gebruikmaken van jullie netwerk?” Veel journalisten zijn gewend om mensen op feestjes of via persdiensten te benaderen, waarna ze met een marginaal nieuwtje terugkomen. Wat wij voorhebben op veel andere media en al die juice channels, is dat wij een extreem groot netwerk hebben. Belangrijk daarbij is dat je elkaar over en weer iets gunt, je moet het zien als een investering in elkaar. Heb je niet zo’n netwerk of informatiepositie, dan heb je het dit jaar slecht gehad.’

Word je vaak gebeld door BN’ers die in de picture willen blijven?

‘Zeker, er zijn best wat BN’ers afhankelijk van de publiciteit die wij generen. Zoals Gerard Joling ooit zei: “Er is geen vakblad waar wij in kunnen adverteren, dus we moeten het hebben van de tamtam en de pers.” Mensen schromen echt niet om zichzelf over het voetlicht te brengen, als het maar een mooi verhaal oplevert.’

Ben je in de ruim twintig jaar dat je voor De Telegraaf, Panorama en Story schreef bevriend geraakt met veel sterren?

‘Ik weet niet of vriendschap het juiste woord is, maar je voelt je tot de een meer aangetrokken dan tot de ander. Als ik Gordon tegenkom, dan moeten we altijd eerst even checken of we nog ruzie hebben. Hij zegt dan standaard: “Nee, dat is verjaard.” Een vriendschappelijke klik verandert sowieso zodra er belangen een rol gaan spelen, maar er zijn een paar namen met wie ik wel echt iets heb opgebouwd. Toevallig had ik er deze week nog drie aan de lijn, dat zijn bekendheden met wie ik af en toe inhoudelijk praat over meer dan de showbusiness. Wie dat zijn? Dat ga ik niet zeggen, maar het zijn mensen die niet veel in de bladen verschijnen, omdat ze daar geen aanleiding toe geven of niet in de interessesfeer van de lezers voorkomen. Maar dat kan dus wel. Die mensen weten ook dat ze mij kunnen vertrouwen.’

Je schijnt zo dik te zijn met André Hazes dat hij je heeft gevraagd of je zijn stiefvader wilde zijn. Hoe gaat zoiets?

‘Dat is een beetje uit z’n verband gerukt door Mediacourant, die één leuk citaat halen uit een heel verhaal. Ik was ooit mee op een Tros Muziekreis, een cruiseschip vol BN’ers, fans en allerlei media die elke dag de kans kregen om de artiesten te interviewen. Die keer waren onder anderen André Hazes, zijn zus en zijn moeder mee, ik denk dat André een jaar of vijftien was. Ergens op de Bahama’s interviewde ik hem op een parelwit strandje, wat een heel leuk gesprek was, onder meer over de relatie die zijn moeder op dat moment had met Niccolò Armaroli, een nachtclubmanager die zelfs ’s nachts een zonnebril droeg. Wel een leuke vent, maar een beetje een poseur, André had niet zoveel met hem. In het half uurtje dat André en ik na het interview nog zaten te mijmeren en praten ontstond er gelijk een band, waarop hij gekscherend zei: “Kun jij mijn stiefvader niet worden?” Ik ben een stuk ouder, maar ik kon het meteen goed met hem vinden. Het is een jongen met een gouden hart, veel te lief en absoluut niet in staat om “nee” te zeggen, wat hem al veel shit heeft opgeleverd, maar het blijft per saldo een mooie eigenschap. Hij heeft gelukkig een moeder die op hem let, want laten we wel wezen: Roxeanne en André hebben toch wel het grootste deel van wat ze hebben bereikt, hun roem, aan Rachel te danken. Zij heeft haar ijzeren discipline op ze overgedragen en altijd bovenop de financiën gezeten. Vooral André is een stuk rijker geworden door wat hij dankzij haar heeft kunnen doen, niet per se gelukkiger, maar dat is een ander verhaal.’

Wat is er nu echt met André Hazes aan de hand?

‘Rachel omschrijft het als een emotionele burnout, wat feitelijk een mentale burn-out is. Ik denk dat het een optelsom is van alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Hij was tien toen zijn vader overleed, voelde zich verantwoordelijk om de man in huis te spelen, kwam ineens vol in de schijnwerpers, iedereen vond wat van hem en daarbij is het ook gewoon een boefje. Er is weleens over hem gezegd: hij had niet in elk stadje een ander schatje, maar in elk straatje een ander gaatje. Het is een womanizer en een flirt, een charmant ventje dat je zo om z’n vingers windt. Dat is voor een deel ook hoe hij zich staande houdt, want hij heeft natuurlijk ook issues en is op bepaalde vlakken onzeker.’

Heb je weleens tegen hem gezegd: jongen, doe nou toch eens even normáál?

‘Op Instagram leek het alsof Monique Westenberg en André voor de laatste breuk heel happy waren, maar André heeft me weleens verteld dat het op de een of andere manier niet werkte. Hij zegt zelf dat hij een ongeleid projectiel is, misschien überhaupt niet geschikt voor een gezinsleven, maar hij kiest dan toch vaak voor de makkelijkste weg, omdat het vertrouwd is. Monique vertroetelt hem ook wel hè, dat is een vrouw die weet hoe ze een man moet behagen. Dat vindt André ook belangrijk, dus daar gaat hij dan toch weer voor.’

Snap jij dat die BN’ers zo’n puinhoop van hun liefdesleven maken?

‘Ik denk niet dat ze vaker problemen hebben, het valt alleen wat meer op. Dat merk ik al, terwijl ik hooguit twee of drie keer per week aan de desk bij Shownieuws sta. Tot aan Zeeland toe spreken mensen me aan. Kun je nagaan als je écht bekend bent, als zanger of acteur. Iedereen let op je, wat met al die smartphones meteen bij de media ligt. Het kan wel hoor, vreemdgaan zonder dat het wordt opgemerkt. Een bekend verhaal van vroeger is dat René Froger een minnares had in België, presentatrice Phaedra Hoste. Ze spraken af op een plek waar hij zijn nogal opvallende bolide onopvallend in de parking kon zetten. Dat dacht hij, althans. Ik ben er nog eens met een fotograaf naartoe gaan om een satéprikker in zijn band te steken, zodat we de volgende dag konden zien dat hij daar was blijven slapen.’

