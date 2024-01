7 lugubere feiten over zeiler Manfred Bajorat en andere mummies

De warme, droge lucht en de zilte zeewind hebben Manfred Bajorat veranderd in een mummie. Van de Duitse oceaanzeiler was al sinds 2009 niets vernomen, totdat zijn boot vorige week per toeval werd gevonden.

Zeven lugubere feiten over mummies.

12...

...goudmark per kilo vroeg de farmaceutische fabriek E. Merck uit Darmstadt voor mumia vera aegyptiaca, tot poeder vermalen Egyptische mummies. Het bedrijf haalde het medicijn pas in 1924 uit zijn assortiment.

29...

...lijken van jonge vrouwen groef de Russische historicus Anatoly Moskvin op, die hij thuis mummificeerde en jurken en hoofddoekjes aantrok. De politie pakte hem in 2011 op na een onderzoek naar grafschennis in de buurt van Nizjni Novgorod.

50...

...jaar is de strenggelovige Rients Wolbers uit Minnertsga als hij zich in april 2006 niet lekker voelt en naar zijn kamer gaat. Zijn broers en zussen respecteren Rients’ wens hem met rust te laten. Een van de buren vindt hem vier jaar later in bed, als mummie.

33...

...mummies telt Nederland. De meeste liggen in grafkelders onder kerken; 4 in de Hervormde Kerk van Wieuwerd, 21 in de Grote Kerk van Tholen en 1 in de Sint-Michaëlskerk in Thorn. Het Drents Museum bezit 7 veenlijken.

10...

...communistische leiders zijn sinds de revolutie van 1917 gemummificeerd. Behalve Lenin zelf ook Stalin, Mao, Kim Il-sung en zijn zoon Kim Jong-il, Ho Chi Minh, Chiang Kai-Shek en zijn zoon Chiang Ching-Kuo, Georgi Dimitrov en Klement Gottwald.

2...

...Filipijnse vissers vonden Bajorat in diens gehavende zeiljacht Sajo. Hij zat voorovergebogen aan een tafeltje in de radiokamer, leunend op zijn arm en moet jarenlang onopgemerkt hebben rondgedobberd op de oceaan.