Marc-Marie Huijbregts: 'Tim Hofman heeft een soort jezuscomplex’

Die Tim Hofman laat wel vaak van zich horen, zeg. Wat is er nu weer?

Die vraagstelling klinkt nogal verveeld, terwijl Hofman absoluut geen vervelende vent is. En eerlijk is eerlijk: ook totaal niet saai. De presentator, journalist, dichter en columnist verzint steeds weer originele manieren om baanbrekende en vooral taboedoorbrekende programma’s te maken. Hij doet dat bijvoorbeeld met het online-consumentenprogramma BOOS maar ook met het Gouden Televizier-Ring-winnende tv-programma Over Mijn Lijk waarvan het negende seizoen net is begonnen. Hofman volgt jonge mensen die nog midden in het leven staan, er alles uit willen halen, maar hartverscheurend genoeg binnenkort zullen sterven. Dooie boel? Allerminst. De manier waarop Hofman het onderwerp en de mensen benadert, is verfrissend.

Die taboedoorbreking, daar gaat hij wel ver in, hè?

Mwah, best wel. Hofman schopt graag tegen heilige huisjes en trekt met genoegen ouderwetse stigma’s en vooroordelen omver. Hij heeft er bijvoorbeeld een schijthekel aan als mensen zich vastklampen aan stereotiepe beelden bij mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zo zei hij onlangs op NPO Radio 1 dat hij zich helemaal niet lekker voelt bij de masculiene manier waarop mannen soms met hun mannelijkheid omgaan: ‘Ik zou niet weten waarom ik geen nagellak of make-up zou mogen dragen. Ik sta in de sportschool op roze sokken en met nagellak op 200 kilo te tillen.’ Ook zou Hofman graag vaker een rok willen dragen. ‘Dat zit ook lekker. Maar ik kies er soms voor om een spijkerbroek, een T-shirt en een pet te dragen om niet op te vallen.’ Wie denkt dat er zich stiekem een vrouwtje verstopt in de mannelijke buitenkant van Hofman, komt bedrogen uit. Hij zet zich weliswaar fanatiek in voor lhbtiq+’ers in Nederland, maar rekent zichzelf als hetero niet tot deze regenboogcommunity.

Wat vindt Tim Hofman van zichzelf?

‘Ik ben een Vlaardingse provinciaal met een doodhekel aan scheve machtsverhoudingen en taboes.’



Wat vinden wij van Tim Hofman?

Tim Hofman is Willibrord Frequin 2.0. Alleen die draagt geen nagellak en kan beter vechten.

Wat vinden anderen van Tim Hofman?

ALBERT VERLINDE

presentator Shownieuws

‘Ik vind hem een ontzettend talent. Hij schrijft ook gedichten, ik heb zijn bundel. Het programma Over Mijn Lijk maakt hij precies zoals het zou moeten, zonder zelf op de voorgrond te treden en met een open blik in de onderwerpen. Hij is een soort samensmelting tussen wie hij als persoon is en wat hij op tv doet. En het mooie is, dat hij geen enkele knieval maakt naar de massa. Tim is iemand op wie we zuinig moeten zijn in deze entertainmentwereld. Een vergelijking met Willibrord Frequin? Dat vond ik meer een nieuwsjager, en Tim Hofman is een principejager met de taboes die hij wil doorbreken en de mensen voor wie hij opkomt. Wat ik ervan vind dat een heteroman nagellak draagt en graag een rok zou willen dragen? Dat vind ik fantastisch. Net als dat een homoman niet beslist in een roze pak naar een première toe hoeft. Iedereen moet lekker dragen wat hij of zij graag wil dragen. Tim stelt zich genderneutraal op en zou daarom kunnen overwegen om zijn achternaam te veranderen van Hofman naar Hofmens.’



WILLIBRORD FREQUIN

recalcitrante collega

‘Ik ken de programma’s van Tim Hofman niet en ik weet nauwelijks wie hij is. Ik heb gehoord dat hij het goed doet. Ook heb ik de vergelijking met het werk dat ik deed voor De Week van Willibrord weleens gehoord, ja. Als Hofman in mijn voetsporen wil treden, dan mag dat natuurlijk, want ik ben ermee gestopt. Ik denk wel dat ik de grondlegger ben geweest van dit soort programma’s, waarbij een presentator of journalist namens een gedupeerde verhaal gaat halen bij een veroorzaker om zodoende onrecht te bestrijden, mensen op het matje te roepen of te confronteren met hun wandaden. Confrontatiejournalistiek door mensen met een camera op hun neus tot de orde te roepen, heb ik bedacht. Dat vinden andere mensen ook. Of er al een tweede Willibrord is opgestaan? Ik vind van niet. Ik denk dat dit specifieke genre tot nu toe door mij het meest effectief en spraakmakend is uitgevoerd en vormgegeven.’



RIJK HOFMAN

vloggend broertje

In FHM: ‘Tim heeft me veel geleerd. We bespreken veel. Hij is de eerste die ik bel als ik een keuze moet maken waar ik zelf even niet uitkom. Toen Tim begon, heeft hij zelf alles moeten uitvinden. Ik kan hem alles vragen. Echt superhandig. Het is toch een hele nieuwe wereld geweest. Ik heb een goede band met Tim en dat ik het broertje-van ben is nooit een nadeel geweest. Ook niet qua wereld. Tim is gewoon mijn broer. Altijd al geweest. Hij is een van de slimste, mooiste en knapste personen die ik ken. Het is volledig een voordeel dat hij mijn broer is, maar dat heeft niets met bekendheid te maken.’



MARC-MARIE HUIJBREGTS

kritische pieper

In de podcast 'Marc-Marie & Aaf vinden iets': ‘Hij moet dat ook vooral allemaal doen, dat metroseksuele, zeg maar. Maar het is voor hem natuurlijk veel makkelijker. Het is een beetje alsof je wit bent en dan je haar in dreadlocks gaat doen. Dat je denkt: dat vind ik lekker. Tim heeft een soort jezuscomplex, heb ik het idee. Die zou het liefst op een ezeltje ergens in Utrecht binnenkomen met hosanna. Dat iedereen eromheen hangt.’