‘Jeroen Rietbergen zei dat ik er ‘lekker neukbaar’ uitzag’

Het is tegenwoordig voor het zingen de show uit, bij The Voice of Holland?

Programmamaker Tim Hofman heeft met zijn onlineprogramma #BOOS blootgelegd (excuseer de woordspeling) wat voor gore praktijken er gaande zijn achter de schermen bij The Voice. Bandleider Jeroen Rietbergen liet zijn vingervlugge handen niet alleen over de toetsen van zijn piano glijden en dat Ali B zijn zwans geregeld buiten de deur laat slingeren, werd andermaal bevestigd. The Voice of Holland is geen kweekvijver van talent meer, maar een stinkende sloot vol bedorven testosteron.

Hetzelfde programma lag een paar jaar geleden toch ook al onder vuur?

Klopt. In maart 2019 bracht Nieuwe Revu exclusief een groot artikel waarin we de vraag aan de kaak stelden of The Voice of Holland doorgestoken kaart is. Aanleiding was het nieuws uit Australië, waar de vier coaches een ‘seintje’ zouden krijgen als ze op de rode knop moesten drukken zodat een kandidaat zich voor de volgende ronde plaatst. Een belrondje van Revu langs andere bekende Hollandse deelnemers leverde een zorgwekkend zootje aan gesuggereerde misstanden op. Zo zouden programmamakers van TVOH-producent Talpa koortsachtig op zoek zijn naar een dramatisch, liefdevol of emotioneel verhaal achter de deelnemers en dat zowat belangrijker vinden dan hun zangtalent. Ook zou John de Mol zelf een stevige vinger in de pap hebben bij wie er door mag en wie niet. Daarnaast zouden uitslagen soms al zijn vastgesteld vóór de optredens. En ook Australische taferelen ontbreken bij ons niet; vrijwel alle kandidaten die we spraken, hadden weleens vernomen dat er soms deelnemers worden binnengehaald met mondelinge beloftes of zelfs geldbedragen.

Wat vindt The Voice of Holland van zichzelf?

‘Deze auditieshow is ultiem’ (John de Mol)



Wat vinden wij van The Voice of Holland?

Deze auditieshow is intiem.

@media (max-width: 679px){#fig-61ee9a3f56e01 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61ee9a3f56e01 img{#fig-61ee9a3f56e01 img.lazyloading{width: 75px;height: 75px;}}@media (min-width: 680px)#fig-61ee9a3f56e01 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61ee9a3f56e01 img{#fig-61ee9a3f56e01 img.lazyloading{width: 100px;height: 100px;}} Met een stinkende mix van arrogantie en geilheid lijkt Ali B in de boobytrap van zijn bekendheid te zijn gelopen. Hij wordt beticht van vreemdgaan en drugsgebruik; Nederland kotst hem nog een stukje verder uit. Bekijk ook Dennis Schouten: ‘Ali B is een verslaafde vreemdganger’

Wat vinden anderen van The Voice of Holland?

MAGHEN HILVERSUM

slachtoffer The Voice 2013

‘Sinds mijn deelname in 2013 aan The Voice of Holland, heb ik geen aflevering meer gekeken. Het is geen fijne ervaring geweest. Misschien lag dat voor een gedeelte aan mijn eigen naïviteit. Ik had echt de indruk aan een muziektalentenjacht mee te doen, maar het is uiteindelijk gewoon realitytelevisie. Dat werd mij pas duidelijk toen ik er middenin zat, en erna. Alles wordt voor je geleefd en er is geen ruimte voor eigen keuzes: je liedjes, je haar, je make-up, je kleding, wanneer je bandrepetitie krijgt, welke toonsoort je zingt. Al het eigene word je afgenomen. Er wordt op opnamedagen aan alle kanten aan je getrokken, er is geen moment dat je voor jezelf tot rust kan komen. En daar maak je mooie televisie van: hoe puurder de emoties en hoe emotioneel uitgeputter de typetjes zijn er die rondlopen, hoe gekker de uitzendingen en hoe gaver het is om ernaar te kijken natuurlijk. Ik heb zelf aardig naam gemaakt in de klassieke wereld en was flabbergasted door alles wat ik meemaakte, ik wist bij god niet waar ik aan meedeed. Ik had me vrijgevochten van de concurrentiestrijd op de theaterschool, maar trof bij The Voice hetzelfde aan: alleen maar jaknikkers en mensen die niets durven te zeggen. Ik stond echt niet stevig genoeg in mijn schoenen om voor mezelf op te kunnen komen. Ook ik heb ervaringen met Jeroen Rietbergen. (Maghen breekt en moet huilen. Na een korte pauze hervat ze haar verhaal.) Jeroen is gewoon een onveilige man. Ik heb het grote geluk gehad dat ik daarin níét naïef was en dat ik gelijk doorhad dat hij over een grens ging. Ik trek een heel rare bek als jij bij mij over een grens gaat. Ik kan daar ook niet om lachen; ik draai me om en loop van je weg. Dan weet je hoe ik erin sta. Maar de opmerkingen zijn wel gemaakt. Tijdens een opname heeft Jeroen tegen me gezegd: “Wat zie je er lekker neukbaar uit op televisie.” En hij stond een keer ineens vlak achter me toen ik met mensen stond te praten. Ik heb een keer een wespensteek uitgezogen bij medekandidaat Jolanda en toen kwam hij met zijn hand net niet op mijn bips: “Zuig je privé ook zo lekker?” Ik had daar geen zin in, donder op met je rare opmerkingen. Daarna gunde hij me geen blik meer waardig; als je er niet op inging, maakte je gewoon geen kans. Je moest in ieder geval lief en vriendelijk blijven lachen, anders werd je als een rare gezien. Ik was toen 24, 25 jaar. Latere barbecues bij Marco Borsato meed ik, omdat Jeroen daar ook kwam. Het is nu bijna tien jaar later en ik heb mijn leven gelukkig goed op de rit. Het was een grote droom van me, ik sta sinds mijn zesde, zevende op het podium in opera’s en theaterstukken, maar ik ben de liefde ervoor gewoon kwijt door die giftige wereld. Ik durf niet meer dicht bij mensen te komen die een beetje status hebben. Van Una Voce Particolare tot Meesterlijk Klassiek en voorstellingen met Gordon en andere prominenten: het is overal hetzelfde! Dus ik dacht dat het zo hoorde, maar wilde me er niet meer in mengen. Ik heb er 22 jaar keihard voor gewerkt, maar het is dood, die liefde. En programma’s van RTL kijk ik al helemaal nooit meer.’



RAFFAËLA PATON

deelnemer seizoen 1 in 2010

‘Ik wil er verder niet over praten. Ik heb eraan meegedaan, maar het heeft me niks opgeleverd. De manier waarop ze met mij zijn omgegaan als artiest, heeft me veel ellende gebracht. Ik praat nooit meer over The Voice, terwijl mijn deelname aan Idols helemaal geweldig was. Daar kijk ik wel met heel veel plezier op terug. The Voice is voor mij het tegenovergestelde, dat programma is echt een pain in my ass. Ik wil er in interviews ook geen vragen meer over beantwoorden, omdat ik het een heel vervelend onderwerp vind. Het is een hoofdstuk dat ik zeker weten heb afgesloten.’



RUUD VINKE

manager mede-Voice-bedenker Roel van Velzen

‘Op zijn Instagram heeft Roel gereageerd. Hij heeft met afschuw kennisgenomen van de ontwikkelingen rondom The Voice of Holland. Roel walgt van de verhalen en is bedroefd voor alle slachtoffers nu blijkt dat het daar voor velen geen veilige werkomgeving was. Dat is zeer, zeer kwalijk. Diep respect voor de kracht en het lef getoond door alle betrokkenen door met deze verhalen naar buiten te komen. Een extreem trieste situatie waarvan hij hoopt dat dit een beweging in gang zet. Niemand zou bang moeten zijn om zijn of haar stem te laten horen. Het is gewoon in- en intriest dat we het hier op deze manier nu over moeten hebben. Het is helaas ook een breder maatschappelijk probleem en het is absoluut niet goed te praten dat mensen misbruik maken van een machtspositie.’