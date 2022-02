Nieuwe stikstofcijfers van het CBS. In 2020 produceerde de agrarische sector een overschot van 307 miljoen kilo. Volgens de dames en heren statistici is dat 4,5 procent meer dan het jaar ervoor. 307 miljoen kilo, bij zulke grote hoeveelheden kan ik me altijd slecht een voorstelling maken, maar het klinkt als een gigantische hoop stront waar je niet met je brand spanking nieuwe witte gympies in wil gaan staan.

Het overgrote deel van die stikstof komt op en rond agrarische bedrijven in de bodem terecht en sloopt onze prachtig mooie bloemetjes- en beestjesnatuur. En helaas waait stikstof niet zoals CO2 alle kanten op, dus we kunnen ons er niet makkelijk vanaf maken door te roepen: ‘Dit is een wereldwijd probleem en een ieniemienie frutsellandje als Nederland kan daar niks aan doen!’ en dan met het vingertje te wijzen naar andere landen die er nog harder met de pet naar gooien.

Maar maakt u zich vooral geen zorgen. Ik heb de oplossing voor ons stikstofprobleem. Niet helemaal zelf verzonnen, want in het rijke Westen geldt al jaren: moet je ergens vanaf? Verkoop het aan Afrika! Slachtafval, bijvoorbeeld. Kippenkoppensoep, zijn ze dol op daar. Of oude kleren. Zolang het maar goedkoop is, maakt het die Afrikanen echt geen hol uit dat ze er uit de mode bijlopen. Computers en andere elektronica die meer kapot dan heel zijn? Tot op de draad versleten autobanden? Roetsproeiende dieselauto’s uit het jaar nul met drie ton of meer op de teller? Echt, ze zijn er allemaal reuzeblij mee. En wat kan ons het schelen dat de inheemse handel en industrie niet met onze dumpprijzen kunnen concurreren en naar de tyfus gaan? Welkom op de vrije wereldmarkt, bitch.

Dus wat nou, als we een afgeschreven oliepijpleiding hergebruiken (recycling, hartstikke goed voor het milieu!) en een stukkie omleggen naar de Sahara? En dan zeggen we: ‘Beste woestijnbewoners, die dorre grond van jullie kan wel een nitraatrijke opkikker gebruiken. Uit de goedheid van ons hart en ter verbetering van jullie agrarische sector bieden wij jullie kakelverse kwaliteitsmest aan voor zoveel cent de liter.’ Nou, daar hebben ze natuurlijk wel oren naar en dan laten wij die hele zandbak vollopen met onze koeien-/ kippen-/varkensdiarree. Misschien dat het hun landbouw daadwerkelijk ten goede komt, maar mocht de bodem daar onverhoopt toch totaal verzuren, maakt dat ook geen fluit uit, want er groeide toch al niks.

Wat zegt u? U vindt het niet zo’n sympathieke oplossing? Tja, als we in Nederland zoveel vlees willen blijven consumeren en vooral exporteren (60 procent van wat we hier veetelen gaat naar het buitenland) moeten we toch iets met al die beestenkak. Nee, er zit weinig anders op, dus: schijt aan Afrika, schijt voor Afrika!

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.