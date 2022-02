Jeroen Rietbergen van The Voice en Overmars van Ajax blijken fervent vervaardigers en verzenders van unsolicited dickpics te zijn geweest. En als het over dickpics gaat, dan wordt er altijd zo’n beetje lacherig gedaan, want: ‘Waarom doet iemand zoiets? Denken die gasten nou echt dat vrouwen daar geil van worden? Dickpics zien er altijd zo kut uit, joh! Ik heb echt nog nooit een mooie dickpic gezien! Piemels zijn sowieso lelijk! Lelijk en vies! Niet om aan te gluren! Getverredemme, ik moet er helemaal een beetje van overgeven in m’n mond!’

En zo lijkt al snel bij veel mensen de ridiculiteit van het de eigen leuter op de kiek zetten zwaarder te wegen dan het feit dat Rietbergen en Overmars hun zaakie digitaal in het gezicht van die vrouwen hebben geschoven terwijl die daar niet om hadden gevraagd. Net zoals dat van die hele Louis C.K.-affaire vooral is blijven hangen dat ie zich graag aftrekt ten overstaan van vrouwen en niet zozeer dat ie dat deed tegen de zin van die vrouwen in.

Zo worden in de #MeToo-discussie seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel afwijkend gedrag wel vaker gezien als vanzelfsprekend verlengstuk van elkaar. Abusievelijk, want raar is niet meteen naar. Mensen hebben nou eenmaal kinks. Van leer tot luiers, van een paar voorzichtige klapjes op de kont tot spelletjes met stront. De ene kink mag dan misschien sociaal geaccepteerder zijn dan de ander, als je er goed en wel over nadenkt, is kicken op – bijvoorbeeld – tenen likken echt niet raarder dan geil worden van een leven lang eenmaal wekelijks monogaam missionarissen met het licht uit.

Ook moet het er niet toe doen dat Jeroen Rietbergen, Marco Borsato en Ali B aan de lopende band vreemd zouden gaan. Dat moeten ze toch lekker zelf weten? Misschien vinden Linda, Leontine en Breghje dat wel hartstikke prima. Weet jij veel wat voor afspraak die mensen met elkaar hebben? Dat wat ze buiten de deur uitvraten niet in alle gevallen met consenting adults was, dát is het probleem.

Dus laat je jarenvijftigopvattingen over seksualiteit niet je blik op wat er bij #MeToo wel en niet toe doet vertroebelen. Uiteindelijk draait het maar om één ding: consent! Consent en verder níénte!

En even terugkomend op de door de goegemeente geridiculiseerde dickpic: krijg jij nou toevallig een harde van je harde op de gevoelige plaat zetten? Knock yourself out! En geeft iemand je ondubbelzinnig te kennen een natte te krijgen van jouw piemelportret in haar inboxje? Exhibitionisten en voyeurs unite and rejoice! Geniet er fijn samen van. Maar vraag het de ander dus even, voor je die foto stuurt. Ja, tenzij er sprake is van een machtsverhouding, al dan niet op de werkvloer. Hou dan gewoon je mond en bewaar die dickpic voor jezelf.