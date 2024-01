Presentatie Volkswagen verstoord: ''Ik heb nieuwe sjoemelsoftware!'' (VIDEO)

Een presentatie van Volkswagen op de Autosalon in Genève kreeg een onverwachte en vrij ongemakkelijke wending. Een 'monteur' in Volkswagen-kostuum kwam eventjes wat nieuwe sjoemelsoftware installeren.

Het oerdegelijke imago van 't Duitse automerk Volkswagen liep vorig jaar een flinke deuk op. In september werd duidelijk dat Volkswagen aardig had zitten knoeien met de software van miljoenen dieselauto's. De software was zo geprogrammeerd dat het net leek alsof de auto's veel minder CO2 uitstootten dan in werkelijkheid het geval was. Het begrip 'sjoemelsoftware' - het woord van het jaar 2015 - was geboren.

Geinponem

Natuurlijk heeft Volkswagen het in de tijd die volgde flink voor de kiezen gekregen. In Wolfsburg - de thuisstad van Volkswagen - nam zelfs de onrust toe. Was iedereen nog wel verzekerd van zijn of haar baan bij de autogigant, na dit enorme schandaal? Net nu het stof wat lijkt te zijn neergedaald, heeft een geinponem een presentatie van Volkswagen op de prestigieuze Autosalon in Genève verstoord.

Het hilarische filmpje zie je hieronder:

https://www.youtube.com/watch?v=5INvv6fTl0Y

Toegesnelde beveiligers

"Mag ik even? Ik heb een nieuw sjoemelapparaat'', zegt de grappenmaker, voordat hij onder een splinternieuw model duikt. ''Dit keer komt niemand erachter!'' Net als hij de lachers op zijn hand krijgt, wordt de man door toegesnelde beveiligers van het podium verwijderd. Helaas.