‘Iedereen die op jouw partij stemt, stemt tegen de bevolking van Oekraïne’

Beste Thierry Baudet,

Het dreigen met tribunalen binnen en buiten de Tweede Kamer. Het geflirt met QAnon. Het paranoïde gelul over The Great Reset. Het afwijzen van alle coronamaatregelen. Het omarmen en oppoken van de krankzinnige complottheorieën over het vaccin. Het steeds slechter verhulde antisemitisme. De homofobie in je recente tweets.

Het waren en zijn allemaal al kraakheldere indicaties van de ware aard van je partij, die in meer plaatsen dan ooit meedoet aan gemeenteraadsverkiezingen en in ledenaantallen de snelst groeiende van het land is. Maar de allerduidelijkste indicatie van iemands karakter is toch altijd het antwoord op de vraag aan welke kant hij zou staan in het geval van een oorlog – vooral wanneer die vraag opeens niet meer hypothetisch is.

Er is in radicaal-rechtse kringen altijd bewondering uitgedragen voor Poetin, volgens Wilders een ‘bondgenoot’. Het is de bewondering voor de autoritaire leider die met harde hand regeert en zijn gevoelens niet toont, want is dat is voor wijven en homo’s. Toen toenmalig minister Frans Timmermans volschoot tijdens een speech over de slachtoffers van de aanslag op MH17, kon je in deze kringen het minachtend gesnuif horen: echte mannen huilen niet – die snuiven lavendel.

Maar nu de gedroomde autoritaire leider die bovendien trots op de Nationale Identiteit uitdraagt (de ideologische viagra van radicaal-rechts) de eerste oorlog in jaren op Europees grondgebied heeft veroorzaakt in zijn droom van het herstel van het grote Russische rijk, nu blijken er zelfs in radicaal-rechtse kringen enige grenzen te bestaan aan de bewondering. Je eigen oppositie neerknuppelen of vergiftigen, dat kan nog wel, maar een ander land binnenvallen, dat gaat zelfs Geert Wilders te ver. Nou ja, min of meer. Hij schreef: ‘Rusland heeft de integriteit van Oekraïne geschonden. Dat veroordelen wij ten zeerste.’ Maar een motie van BBB over onvoorwaardelijke steun voor de soevereiniteit van Oekraïne steunde de PVV niet, net zomin als JA21 en Van Haga, die ook consequent tegen sancties stemmen. Een lege veroordeling dus, en holle steun.

Maar toch is er een verschil met Forum voor Democratie. In een filmpje in je auto duid je deze week de situatie: het is allemaal de schuld van het Westen en ‘ik voorspelde dit al’. Wat? ‘Jongens, dit gaat mis.’ Geen woord tegen Poetin. Op het eind van het filmpje roep je op tot een staakt-het-vuren. Dus geen terugtrekking van Rusland. Toen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken deze week opriep de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren, was je reactie op Twitter een meelijwekkende poging zelf als een autoritaire leider te klinken: ‘Donder op, sukkel.’

Het inferieure taalgebruik leidt bedoeld af van de essentie: in een oorlog tussen een dictator en een soeverein land met een gekozen regering waar overheen gewalst wordt, sta jij aan de zijde van de dictator. Iedereen die over een paar weken op jouw partij stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen, stemt voor oorlog en tegen de bevolking van Oekraïne. Het zullen cynisch genoeg dezelfde mensen zijn die als eerste demonstreren tegen vluchtelingen uit diezelfde oorlog.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.