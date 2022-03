‘Oorverdovend stil rond kameraad Ojf en de Russische geldkraan die Vitesse overeind houdt’

Voetbal in tijden van oorlog maakt een hoop los, behalve dan in ons eigen land. Terwijl andere buitenlandse bonden allang restricties en maatregelen hadden getroffen om Russische en Belarussische elftallen uit te sluiten, kwam onze KNVB de eerste dagen niet verder dan op Twitter wat obligate tegeltjeswijsheden (‘Football stands for peace and togetherness’) de wereld in te tweeten, compleet met Oekraïense vlaggetjes en geel-blauwe hartjes. Pas toen er in de rest van de wereld wel overtuigend werd gehandeld, hobbelde de bond er pijlsnel achteraan, hopende dat de daadkracht van anderen ook een beetje op hen af zou stralen. Het is maar goed dat het hier geen oorlog is, want je verdenkt er de KNVB al snel van als eerste met de bezetter mee te heulen.

Een paar dagen na de brute inval van de Russen bezocht ik het Gelredome waar een club huist met een Rus als eigenaar/grootaandeelhouder. De erfenis van luchtkasteelheer Karel Aalbers, de ietwat megalomane oud-voorzitter die serieus dacht dat zijn Vitesse de Nederlandse voetbalorde kon herschikken, is nu in handen van ene Valeri Ojf. Deze in Oekraïne geboren, maar desondanks Russische staatsburger schiet sinds 2018 de club te hulp met het aanzuiveren van tekorten die elk seizoen groter worden.

Veel is er niet over hem bekend, en we konden het hem ook niet vragen want tijdens de burenruzie met NEC schitterde hij door afwezigheid. Een actie niet alleen uit nood of schaamte geboren, maar gewoon omdat dit Russische sujet amper of nooit het Gelredome bezoekt. Uit eerdere publicaties kwamen we al te weten dat de 58-jarige miljardair een verleden had bij de oliemaatschappijen Gazprom en Rosneft, ex-senator was namens Omsk (de geboortestreek van Gazprom) en ook een rol speelde bij MHC Services, een bedrijf dat de bezittingen van Roman Abramovitsj beheert. Na deze opsomming weet je genoeg. Ook Ojf behoort tot de inner circle van Vladimir Raspoetin, de kannibaal uit het Kremlin. Want zonder diens goedkeuring loop je als Russische oligarch niet onbekommerd rond op deze aardbol.

Bij ontstentenis van Ojf moesten we het doen met NEC-invaller Mikkel Duelund Poulsen, die voor de winterstop nog actief was bij Dinamo Kyiv. Hij liet de openingsgoal van de wedstrijd volgen door het V-teken, en liet na de wedstrijd zijn emoties de vrije loop. Eindelijk wat daden van medeleven die middag, want zowel het thuispubliek als de Vitesse-directie gaf op dat vlak niet thuis. De aanhang had het te druk met anti-Nijmeegse sentimenten en de beleidsbepalers hadden weinig zin om de grootaandeelhouder voor de schenen te schoppen. Want stel je voor... Daar waar Abramovitsj z’n Chelsea-aandelen alvast te koop aanbood, bleef het in Arnhem oorverdovend en ongemakkelijk stil toen de positie van kameraad Ojf en de Russische geldkraan die de club overeind houdt ter sprake kwam. Want ja, hij die betaalt bepaalt.

Een club met ballen had dit ploegmaatje van Poetin gelijk de deur gewezen, maar Vitesse ontbeert lef, daadkracht en klasse. Een waardig lid van de KNVB, dat wel.

