Luuk Koelman: 'Zelensky gaat in 2025 leren: met een vriend als Rutte heb je geen vijand meer nodig'

Het nieuwe jaar begint met wachten. Op de Russen. Want volgens NAVO-chef Rutte dendert het oorlogsgevaar ‘in volle vaart op ons af’. En wij, burgers, moeten ‘zeer bezorgd zijn’ en vooral ‘niet wegkijken’. Dat laatste lijkt me een uitstekend advies. Dus laten we niet wegkijken, maar juist eens in de cijfers duiken.

Allereerst: Rutte wil meer geld voor defensie. Veel meer. Rijst de vraag: helpt dat? In 2023 waren de NAVO-lidstaten samen verantwoordelijk voor 55 procent van de wereldwijde militaire uitgaven, aldus het Stockholm International Peace Research Institute.

De Verenigde Staten sloegen 916 miljard dollar stuk aan wapens, Rusland bleef steken op 109 miljard dollar. Dat is een verhouding van negen op één! En dan heb ik de militaire uitgaven van de EU (met 299 miljard dollar bijna het driedubbele van Rusland) niet eens meegerekend. Dus wanneer is het genoeg? Moeten we dan echt twintig of dertig op één halen (ten koste van pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid, zoals Rutte voorstelde) voordat we rustig kunnen slapen?

Vervolgens waarschuwt Rutte dat Rusland, China, Noord-Korea en Iran ‘de wereldorde willen veranderen, (...) hun invloedssfeer willen veiligstellen’. Vraag ik me toch af hoe. De VS hebben ruim 750 militaire bases in meer dan tachtig landen, in alle uithoeken van de wereld. Het Verenigd Koninkrijk voegt daar nog eens 145 aan toe, Frankrijk elf. Dat zijn ruim negenhonderd bases wereldwijd.

En het ‘agressieve’ Rusland? Zij hebben er nog geen twintig, bijna allemaal in de eigen achtertuin. China dan? Eén. Noord-Korea en Iran? Nul. Oftewel de verhouding 45 tegen 1. Dus wie wil hier nu zijn invloedssfeer veiligstellen? Als NAVO zitten wij in de achtertuin van zo’n beetje álle landen. Het zegt iets over het westerse, koloniale denken: de wereld is van ons.

Dus is het volgens de opperstalmeester van de NAVO ‘tijd om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog’. Ik snap wel waarom. De alliantie is weer eens op zoek naar een noodzakelijke vijand; een nieuw groot kwaad dat alle miljardenbudgetten rechtvaardigt. Enter Rusland. Want we doen het allemaal niet voor onszelf, hè? We doen het voor de wereld, om vrijheid en democratie te verspreiden. Alles met de beste, meest nobele intenties.

Dus ja, misschien moeten we bezorgd zijn, zoals Rutte zegt. Niet over de Russen, maar over het kwaad in onszelf. Omdat we al jaren weten dat ‘meer geld voor nog meer wapens’ de vrede in Oekraïne niet dichterbij brengt, maar enkel de oorlog verlengt. Toch doen we het en noemen dat dan ‘steun aan Oekraïne’. O, de ironie! Het land is na duizend dagen oorlog vervallen tot een vazalstaat van het Westen. Zonder autonomie of de middelen om de eigen toekomst te bepalen. Want het is straks de NAVO die met Rusland gaat onderhandelen over een wapenstilstand.

En die kleine krijger met zijn groene T-shirt? Mag hij ook aanschuiven? Natuurlijk, zolang hij maar zijn mond houdt en het praten overlaat aan Rutte. Ja, dat wordt het 2025 van Zelensky. Hij gaat leren wat u en ik allang weten: met een vriend als Rutte heb je geen vijand meer nodig.