‘Rusland is het nieuwe virus en Oekraïne is het nieuwe vaccin’

Beste Willem Engel,

Tijdens de coronacrisis heb ik me weleens afgevraagd: wat moet die Willem Engel eigenlijk met zijn leven als dit allemaal voorbij is, of een andere fase in gaat, of wordt verdrongen door een andere crisis? Wordt hij gewoon weer de dansleraar die hij ooit was? Of is het aandacht- en verdienmodel dat hij heeft opgetuigd met jaren aan misinformatie die langzaam maar zeker uitgroeide tot kwaadaardige propaganda te lucratief gebleken? Is er een weg terug, als je eenmaal niet alleen alle wegwijzers hebt genomen die wappie-land maar te bieden had, maar je vaak zelf degene was die ze neerzette? Wat moet je nog op zondagmiddag, als je daar jarenlang ging ‘koffiedrinken’ met gelijk-ontstemden?

Het antwoord wordt inmiddels duidelijk. Wappies als jij hebben een nieuwe bestemming voor hun waanideeën gevonden: Rusland en Oekraïne. Rusland is het nieuwe virus: alles trekken jullie uit de kast om de kwaadaardigheid ervan te ontkennen. En Oekraïne is het nieuwe vaccin: dat land wordt met alle middelen (behalve feiten) gedemoniseerd.

Door gewoon de aard ervan te ontkennen. Zoals het vaccin geen vaccin was, is het land Oekraïne geen land. Dat is op weg een ‘failed state’ te worden, twitterde je deze week. Het is niet toevallig dezelfde term die Thierry Baudet, de Willem Engel zonder dreads en dans, voor het land gebruikt. Zelf totaal bezeten door het begrip ‘natiestaat’, maar bij een andere natiestaat gewoon ontkennen dat het een staat ís: zie hier de logica van Baudet, die deze week in de Tweede Kamer weigerde net als de rest van Kamer uit respect te gaan staan voor de ambassadeur van Oekraïne.

Twee jaar lang hebben we begripvol moeten knikken naar het wappiegejank over de dictatuur die Nederland zou zijn, of worden. Alles was een dictatoriale bedreiging van onze vrijheid: van mondkapjes tot een test.

Inmiddels zien we iedere dag hoe een dictatoriale bedreiging van de vrijheid eruit ziet. Dat is een colonne militaire voertuigen van 64 kilometer, en een aanval op een kerncentrale.

En wat doe jij? Berichten retweeten die stellen dat Putin een ‘anti-globalist’ is die alleen maar wordt tegengewerkt omdat hij ‘The Great Reset’ wil tegenhouden. President Zelenski beschuldigen van oorlogsmisdaden. En stellen dat al die gebouwen en bruggen die nu blauw-geel kleuren voor Oekraïne een paar weken geleden ook niet rood-wit werden verlicht voor Canada.

Over die laatste moest ik even nadenken. Canada? Was daar ook een kerncentrale aangevallen? O nee: daar probeerden truckers het land stil te liggen uit ‘protest’ tegen eh, alles, en greep de politie uiteindelijk in. Alleen in het brein van een volidioot is tussen die twee zaken iets mogelijk dat op een vergelijking lijkt. Dus ja: zo kennen we je weer. De apologeet van een virus, en nu van een dictator.

Ooit gaf je les in de Braziliaanse dansstijl zouk. Inmiddels is álles, van je moraal tot je verstand, precies dat: volledig zoek.