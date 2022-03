Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Maarten Isbruikvandesituatiemaker. Ik ben 43 jaar oud en ik woon in het mooie Luttelgeest. Ik schrijf u omdat ik op het nieuws de oorlog in Oekraïne zag. Wat doen de mensen elkaar toch allemaal aan, hè? Ik vind het zo erg! Ik zag al die ellende en ik dacht: ik moet iets doen!

Als ik het goed begrijp, brengt uw organisatie Oekraïense vluchtelingen in contact met mensen die de ruimte hebben om ze op te vangen. Nu is vorig jaar mijn moeder overleden, haar kamer staat leeg, dus ik heb bij mij thuis plek voor één Oekraïense vluchteling.

Ik wil geen man, want dat lijkt me niks, samenwonen met een man. Ik wil ook geen kind, want die zijn me te onvoorspelbaar en daar word ik zenuwachtig van.

Het moet dus een vrouw zijn. En ik denk dat het voor zowel haar als voor mij fijn zou zijn als ze niet heel veel ouder is dan ik. (Jonger mag uiteraard wel!) Zelf ben ik niet zo heel goed in koken en het huishouden, want dat deed mijn moeder altijd, dus ik zou het liefst een Oekraïense vluchteling hebben die daar juist wél goed in is. Zo zouden we elkaar mooi aanvullen en ik heb nog nooit Oekraïens eten gegeten, maar ik wil het best proberen. (Ik heb al even gegoogeld: chicken Kiev lijkt me erg lekker, borsjt niet zo.)

Wat betreft uiterlijk ben ik niet heel kieskeurig, maar ze moet er wel verzorgd uitzien. Zich niet kleden als een oude vrouw, maar ook weer niet te hoerig. Make-up ook niet te veel van het goede. Daarnaast hou ik niet van dik en ook niet van scheve tanden. Eén of meerdere (kleuren)foto’s zou ik eigenlijk wel op prijs stellen. Bestaat wellicht de mogelijkheid dat ik uit een klein aantal door uw organisatie voor mij voorgeselecteerde Oekraïense vluchtelingen kan kiezen? Blond heeft de voorkeur.

Op het moment heb ik geen werk, dus ik kan veel tijd met haar doorbrengen. Ik zou haar bijvoorbeeld Nederlands kunnen leren door samen televisie te kijken. Ik hou van VI Vandaag, Idioten op de weg en de Champions League.

En als het nou een geëmancipeerde vrouw is die naast de huishoudelijke taken ook nog buiten de deur wil werken, dan kan dat, er zijn hier in de buurt genoeg tomaten- en bloemenkassen waar ze het jaar rond om seizoensarbeiders zitten te springen, maar dan zou ik het wel fair vinden als ze een deel van haar minimumloon afstaat voor kost en inwoning.

Daarnaast hoeft haar verblijf bij mij thuis niet van tijdelijke aard te zijn. Als het naast al het bovenstaande ook fysiek tussen ons klikt, mag ze blijven, ook als het in Oekraïne weer veilig is.

Graag hoor ik van u wat de mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet,

Maarten Isbruikvandesituatiemaker

