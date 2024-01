Help, Nederland doet aan Black Friday; 5 feestdagen die we in Nederland wél in moeten voeren

Nee! Het meest ordinaire shopfestijn ter wereld is overgewaaid, Nederland doet ineens aan Black Friday, de dag die volgt op Thanksgiving.

Het lijkt een Kwestie van tijd dat we die feestdag hier ook gaan vieren en Mark Rutte - of zou het Geert Wilders dan zijn? - een kalkoen gratie gaat verlenen. Moeten we niet willen.

Vijf feestdagen die we in Nederland wél in moeten voeren.

5. Up Helly Aa

Omdat christelijke feestdagen ook maar opgedrongen light-varianten zijn van de wilde heidense partijen die onze voorouders vierden, zou het verstandig zijn om Up Helly Aa integraal over te nemen van de Schotse Shetlandeilanden. Mannen verkleden zich midden in de winter als vikings en krijgen een compleet dagprogramma voorgeschoteld. Het hoogtepunt is het in brand steken van een vikingschip. Voor Odin!

4. Goede Vrijdag op z'n Filipijns

De VVD zou het afschuwelijk vinden als onze christelijke feestdagen plaats moeten maken voor islamistische. Hopelijk gaan de liberalen zelfs pleiten voor herstel van Derde en Vierde Kerstdag. Maar laten we eerlijk zijn, hoeveel christenen vieren nou nog die feestdagen? Daarom moeten we net als op de Filipijnen echt mensen gaan kruisigen. Een beetje zelfkastijding zal al die naamchristenen weer even goed laten voelen waar het allemaal om draait.

3. Tinku

Om bij Pachamama (a.k.a. Moeder Natuur) een goede oogst te bestellen, is het in Bolivia een traditie om je buurman in elkaar te meppen. Hoewel Tinku nog vrolijk begint met wat dansen en muziek, vormen de vrouwen op een gegeven moment een kring rond de mannen die elkaar met vuisten en stenen te lijf gaan. En dat gaat er hard aantoe, met bloed en botbreuken. Na een paar dagen bruut geweld gaat het dagelijkse leven gewoon weer verder.

2. Saint Patrick's Day

Met een beetje googelen is er ongetwijfeld een enorme cultuurhistorische achtergrond te vinden over waarom Saint Patrick's Day gevierd wordt, maar waar het echt om draait is midden op straat heel veel bier zuipen en misschien een dwerg of twee werpen. 's Middags loopt iedereen al laveloos over straat en begint het geheel op Bolivia's Tinku te lijken.

1. Quatorze Juillet

Of een willekeurige andere datum waarop het Nederlandse volk eindelijk besluit dat het koningshuis moet ophoepelen.