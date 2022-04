Ik heb mezelf onderworpen aan een fysiek experiment. Ik heb exact tien dagen lang m’n kak opgehouden. Naast m’n baantje als Revu-columnist was ik namelijk op zoek naar een nieuwe uitdaging. Nou ja, ‘nieuwe uitdaging’, ik wilde gewoon meer geld. Maar ik moest er niet al te hard voor hoeven werken, want van hard werken krijg je, zo heb ik me weleens laten vertellen, stress. Wat weer kan leiden tot allerlei lichamelijke kwalen en geestelijke kwellingen. ‘Hoe blijft de wél hardwerkende mens ondanks al die stress fysiek fit en psychisch in orde?’ mijmerde ik. ‘Zij hebben door al dat harde werken natuurlijk geld om zich gezond te kopen! Hé, daar zit handel in!’

Maar waar wordt een mens dan gezond van? Ik prakkiseerde wat en trok toen de conclusie: een mens wordt vooral gezond van dingen die heel a-relaxed zijn. Neem bijvoorbeeld yoga. Rekken en strekken ver voorbij het lekkere. Als een menselijke hoop Mikado op je flinterdunne matje door de pijn heen ademen. Heel a-relaxed, máár: supergezond! (Én: je wordt vast heel goed in (naked) Twister!)

Of groentesmoothies. Vroeger dacht je dat vruchtensap (lekker!) goed voor je was, maar nee, daar zit veel te veel suiker in. Als je je lijf écht een lol wil doen, moet je groentesap (bah!) drinken. Met stukjes en prut. Met moeite weet je de vezels, vitaminen, mineralen binnen te houden. A-relaxed.

Dan de overtreffende trap van a-relaxed: het geval Wim ‘The Iceman’ Hof. Van regelmatig in een badkuip met ijsblokjes liggen, krijg je bruin vet op je ruggengraat, of zoiets. Word je zo duizend jaar oud mee.

Nou wist ik toevallig ook wel iets waar je een bruine ruggengraat van krijgt en wat bovendien – net als yoga, groentesmoothies en de ‘Wim Hof Methode’ – buitengewoon a-relaxed is: heel lang je kak ophouden. Niet tot je van tafel mag. Niet tot je morgen weer thuis bent. Nee, tien volle dagen.

En geloof mij: het is afzien. Je endeldarm krijgt het flink te verduren. Ik heb heel vaak moeten denken aan hoe ze in de fabriek condooms testen. Maar als je je dan eindelijk ontlast, dan voel je je werkelijk waar als herboren! Een weldaad voor lichaam en geest!

Ik ben er as we speak een zelfhulpboek over aan het schrijven dat zodra het af is ongetwijfeld de hoogste regionen van de Bestseller 60 binnen zal denderen. Dan kom ik over de ‘Procedure Hormone’ vertellen aan alle talkshowtafels in Nederland en België en geef ik interviews af aan vrouwenbladen, mannentijdschriften, kwaliteitskranten en De Telegraaf. Daarna volgt het echt lucratieve gedeelte: de seminars en tiendaagse begeleide cursussen. Die zullen niet goedkoop zijn, maar hé, op je gezondheid moet je niet beknibbelen.

