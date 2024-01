Heerlijk: Marilyn Manson en Shooter Jennings coveren 'Cat People' van David Bowie

Countach (For Giorgio) is het nieuwe tribuut-album waarmee de Amerikaanse muzikant Shooter Jennings ode brengt aan de Italiaanse discopionier Giorgio Moroder.

Op het album spelen Jennings - zoon van countrylegendes Waylon Jennings en Jessi Colter - en andere muzikanten covers van verschillende discogrootheden. De meest onlogische song op het album is een cover van Let's Dance-klassieker Cat People, die Jennings samen met Marilyn Manson heeft gemaakt. Wel direct het beste nummers van de plaat en een van de lekkerste Bowie-covers die we hebben gehoord.

"Ik vroeg Manson tijdens een feestje of hij mee wilde werken aan het album en het nummer Cat People kende. Het bleek dat dit het nummer is dat hij voor ieder optreden zingt om warm te draaien. Niet veel later zaten we bij mij thuis tot 3 uur in de morgen deze cover te maken", aldus Jennings tegen Rolling Stone.

Luister het nummer hier in hogere kwaliteit.

https://www.youtube.com/watch?v=0qvj0RKKUGs

Het origineel van Bowie

https://www.youtube.com/watch?v=VpdHMaccjw4