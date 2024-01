Vriend en vijand over Herman Brusselmans: 'Hij is goed in bed'

Deze week de 100ste column van Herman Brusselmans in ons blad. Honderd mensen werden reeds tot op het bot afgefakkeld in zijn absurdistische epistels. Kan hij zelf wel tegen een stootje?

Wat een ophef toen Brusselmans eind juni zangeres Anouk neersabelde in zijn column. Waarom ineens?Moeilijk in te schatten. Brusselmans pakte bijvoorbeeld ook al wereldberoemde persoonlijkheden als Nelson Mandela, David Bowie en Anne Frank aan. Die kunnen zichzelf niet meer verdedigen omdat ze al zijn overleden. Dat lijkt veel heftiger, maar toen bleef het nagenoeg stil. Nu Anouk door Brusselmans onder andere ‘een blonde del die weigert de pil te slikken’ werd genoemd, gingen alle remmen los bij haar fans en feministen. En bij andere mensen die zijn stukje gewoon niet zo leuk vonden. De man die zichzelf op zijn website ‘De Mooie Jonge Oppergod van de Vlaamse Letteren’ noemt, kreeg een bak shit over zich heen waar hij stilletjes zijn schofferende vingers bij aflikte. Reuring is immers een belangrijk doel van een columnist.

Behalve columns schrijft Brusselmans vooral veel boeken. Is daar een beetje doorheen te komen?Veel kritiek gaat over de eentonigheid van zijn werk, zijn grove taalgebruik en zijn platte seksgrappen. Brusselmans schrijft graag over zijn bestaan als gevierd schrijver en deelt zonder schaamte elleboogstoten uit aan collega-schrijvers als Arnon Grunberg. Brusselmans brengt veel boeken uit, is vooral bij een jong publiek populair en hoort bij de best verkopende schrijvers van Vlaanderen. Kritiek raakt hem niet.

Wat moeten we weten over Herman Brusselmans?60 wordt die ouwe geile geitenbreier uit België in oktober en zijn vriendin is 25. Doet ie goed, zou je zeggen. Ware het niet dat uiteindelijk geen vrouw het bij hem uithoudt, vraag maar aan zijn exen Gloria en Tania. Kon vroeger aardig voetballen, maar wist daar geen geld mee te verdienen. Wordt geregeld gevraagd voor talkshows vanwege zijn scherpe en cynische kijk op allerlei zaken, maar over boeken raadpleegt men hem zelden.

Wat vindt Herman Brusselmans van zichzelf?‘Ik heb lang haar, een erectiestoornis en eet graag bloedworst met appelmoes.’

Wat vinden wij van Herman Brusselmans?Hoog tijd dat hij eens achterwaarts in de poep wordt genaaid.

Wat vinden anderen van Herman Brusselmans?Hermans vriendin Lena: ‘Hoe ik een relatie kreeg met Herman? Ik studeerde bij hem om de hoek en had me er weleens hardop over verwonderd dat hij vrijgezel was. Ik ben welgeteld één keer op het pleintje gaan zitten waar hij altijd zijn hond uitlaat en na 10 minuten kwam hij al voorbij, zodat ik hem kon aanspreken. Het moest gewoon zo zijn. We hebben nu ongeveer 1,5 jaar een relatie. Hij is heel goed in bed en hij ziet er nog leuk uit voor zijn leeftijd, hij heeft een goeie kop. Daarnaast heeft hij een uitstekende bullshitradar; hij heeft het snel door wanneer mensen uit hun nek lullen. Daarom vindt hij al snel iets of iemand slecht; Herman en ik leven soms op ons eigen eilandje vanwaar we iedereen haten. Ik vind het knap hoe hij zich kwetsbaar durft op te stellen; hij geeft altijd eerlijk antwoord op vragen. Herman is een mooi mens, maar ook absoluut een moeilijk mens om een relatie mee te hebben. We maken best veel ruzie en zo. Ik heb vaak op het punt gestaan om weg te gaan, maar uiteindelijk blijven we wel samen. Onze relatie kabbelt niet voort, het is nooit saai met Herman.’

Wil je weten wat anderen over Herman Brusselmans te zeggen hebben? Lees het op Blendle.