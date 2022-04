Beste Winston Gerschtanowitz,

Na Sywert-gate nu dus de Winston-papers. Van mondkapjes naar certificaten om het milieu te redden, en, baas boven baas: van 9 miljoen in de kofferbak van Sywerts BMZ Z4 naar 200 miljoen voor jou.

De gelijkenissen tussen de mondkapjeszwendelaar en de milieuboef zijn talrijk. Maar er zijn ook verschillen. Sywert gebruikte gemeenschapsgeld, jij Jan Terlouw. Hoeveel er ook op viel af te dingen, Sywert van Lienden had voor hij finaal door de mand viel wel degelijk een verleden in wat ik maar even maatschappelijk engagement noem. Jij niet. Jij maakte sommige mensen weliswaar heel blij, maar dat komt doordat je met een gouden koffer vol geld voor hun deur stond – dan zouden de meesten Marco Borsato nog steeds binnenlaten. Ineens had je een Maatschappelijk Doel waar je je voor inzette: Earth Today. Je zou achteraf kunnen zeggen: dat had verdacht moeten zijn, voor iemand die nooit interesse heeft getoond in iets anders dan geld verdienen. Maar goed, er zijn talrijke voorbeelden van mensen die eerst vermogen vergaarden, en toen dat eenmaal binnen was, alsnog gingen uitdelen aan de wereld waaraan ze dat geld hadden onttrokken – liefst natuurlijk met een foundation die hun eigen naam droeg. Ik wil maar zeggen: het had theoretisch gekúnd, dat je werkelijk goed wilde doen. Maar nee, Earth Today bleek gewoon Earn Tomorrow.

Sywert van Lienden deed zelf een poging uit te leggen waarom wij het allemaal verkeerd zagen. Die poging in het programma Buitenhof mislukte volledig, want wij zagen het allemaal uitstekend. Maar jij ging wel in een talkshow zitten om het geld binnen te halen, maar toen je moest uitleggen waarom een substantieel deel van het geld in je éígen zakken verdwijnt, stuurde je eerst een woordvoerder. Toen die het niet kon uitleggen, kwam je alsnog zelf, en kon het eveneens niet uitleggen. Je herhaalde wel dat je ‘geen Sywert’ bent. Ik denk dat zelfs Sywert dat momenteel roept.

Interessant wordt het vervolg. Ik mag aannemen dat ik Sywert van Lienden nooit meer aan een talkshowtafel zie, anders dan om live op televisie zijn miljoenen terug te storten. Alle publieke personen die de afgelopen tijd hun handen niet thuis bleken te kunnen houden werden onderwerp van een debat: verdienden die mensen nog wel een podium? Ik ben benieuwd of we die toffe jongensgrijns van jou op posters met een gouden koffertje blijven zien, of dat de Postcode Loterijen en SBS’en van deze wereld besluiten dat je wellicht niet meer de meest geschikte posterboy voor goede doelen bent – al is het ook wel hilarisch treffend om je weer op een poster te zien staan onder het woord ‘Miljoenenjacht’.

Er is nog een overeenkomst tussen Sywert en jou, namelijk de rol van de journalistiek. De ontmaskering van jullie bedrog vond allerminst plaats aan talkshowtafels, maar door gedegen onderzoeksjournalistiek. Het zijn met name Follow The Money en de Volkskrant die hebben blootgelegd dat Sywert verre van de weldoener is waar hij zich voor uitgaf. En het is de research van maandblad Quote die nu heeft aangetoond dat voor jou exact hetzelfde geldt. Het maatschappelijk debat, de opwinding, het strafrechtelijk onderzoek, de politieke gevolgtrekkingen: ze kwamen er allemaal uit voort. Maar het onderzoek dat alles aan het rollen kreeg, werd gedaan door journalisten.

Is er dan toch iets dat jullie hebben bijgedragen aan de samenleving, al is het dan onbedoeld: de herinnering aan de waarde van grondige, ouderwets degelijke onderzoeksjournalistiek.

