‘Even bijkletsen met de Koning. 100 procent off the record en volledig oncontroleerbaar’

Het is deze week Koningsdag! Och, oranje carnaval der monarchie! Koekhappen, zaklopen, spijkertjepoepen! Zuipen ter meerdere ere en glorie van Prins Pils! Hoera, hij wordt 55 jaar! Ja, laat ons toch groots vieren dat wij als een van de weinige moderne westerse landen nog zo’n anachronistisch overblijfsel uit de middeleeuwen mogen dienen met onze zuurverdiende belastingcenten (in 2022 een slordige 48,2 miljoen euro).

Leg toch naast u neer alle steekhoudende argumenten die pleiten tegen de monarchie, gij horigen! Wat geeft het dat erfelijk leiderschap antidemocratisch is? En wat doet het er toe dat Zijne Koninklijke Hoogheids juridische onschendbaarheid tegen iedere vorm van gezond ontwikkeld rechtsgevoel indruist? Vulgus, celebreer uw heer! Daar is hij immers voor, zijn hoogstgeplaatstheid slechts een ceremoniële functie ter versterking van onze nationale identiteit, saamhorigheid, eenheid, als een eenmans Nederlands elftal, dat ook nog eens niet kan verliezen.

Natuurlijk, zowat iedere maandagmiddag gaat onze minister-president bij de Koning op Paleis Noordeinde op de koffie. Even bijkletsen. 100 procent off the record en volledig oncontroleerbaar. De ultieme achterkamer. Hoogstwaarschijnlijk zijn het louter koetjes en kalfjes die de revue passeren: ‘Hoe gaat het nou op school met Amaal? En Máx, heeft die nog steeds zo’n last van opvliegers?’

Oké, de kans bestaat dat de Koning der Nederlanden zijn kans schoon ziet zich voor persoonlijk gewin eens goed tegen het kabinetsbeleid aan te bemoeien: ‘Luister, Mark. Je zou natuurlijk de accijns op m’n geliefde sigaartjes kunnen verhogen, maar je kan het ook niet doen. Zoals ik de browse-geschiedenis van je privé-laptop die de AIVD mij heeft doen toekomen zou kunnen lekken naar de pers, maar dat ook niet kan doen. Ha, “teenage twink sucking bear daddy’s smelly dick”, hoe kom je toch op zo’n zoekterm, jongen? Het volk moest eens weten wat voor een rijke fantasie hun minister-president heeft!’

Maar dat zou machtsmisbruik zijn en zo is onze vorst niet. Nee, Wim-Lex is een sympathieke, zij het soms wat onhandige gozer, maar goudeerlijk tot op het majesteitelijke bot, en we kunnen ook allemaal hartstikke smakelijk om hem lachen in die filmpjes van LuckyTV, haha! Bovendien: wanneer hebben wij in Nederland voor het laatst gezien dat macht corrumpeert? Niet sinds mensenheugenis! Macht corrumpeert, schmacht schmorrumpeert!

Nee, wij kunnen onze Koning met een gerust hart op z’n blauwe ogen vertrouwen. Dus hang de vlag uit! Hul je in synthetische, oranje made-in-China-troep van de Action! Schmink je wangen rood-wit-blauw! Sla het vat aan en laat de kroezen schuimen! Lal luidkeels: ‘Oranje boven, Oranje boven!’ Ja, de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Een oranjebittertje? Don’t mind if I do! Op z’n gezondheid en leve de Koning!

