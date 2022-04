Wat houdt ‘bitcoin mining’ precies in?

Er zijn twee manieren om aan bitcoins te komen. Je kunt ze kopen tegen de huidige bitcoin koers, of je slaat aan het “minen”. “Bitcoins minen” is een begrip dat erg tot de verbeelding spreekt. De één ziet een soort Minecraft-achtige minigame voor zich, de ander denkt gelijk aan de spaghettiwesterns van weleer, waarin bebaarde mannen hele klompen goud uit rivierdrek zeefden. De realiteit is net even anders. We nemen een duik in de technische wereld van de crypto mining: hoe moet je bitcoin minen?

Hoe werkt het minen van bitcoins?

Elke transactie gedaan met bitcoins of andere cryptocurrency als Shiba inu, Dogecoin of Ethereum vindt plaats op de blockchain. Een “bitcoin miner” is iemand die zich bezig houdt met bitcoins genereren door een programmaatje op hun computer verschillende transacties te laten verifiëren en deze te bundelen in een “block”. Zodra een “block” compleet is, geeft de computer een signaal aan de “blockchain” dat ook dit block aan de keten toegevoegd kan worden. Zo wordt de transactie bevestigd en vastgelegd.

Is crypto minen illegaal?

In je omgeving ken je vast een aantal mensen die zich bezig houden met crypto. De meesten hiervan zullen puur handelen, want het daadwerkelijk minen van crypto is een stuk minder toegankelijk en populair. Een vraag die veel geïnteresseerde mensen hebben luidt: “Is bitcoin mining legaal?”. Het antwoord daarop kunnen we kort houden: ja. In de hele Europese Unie is het legaal om aan de slag te gaan met het minen van cryptocurrency. Of dit rendabel is, is een tweede…

Hoe begin je met bitcoins minen?

Zelf een bitcoin maken? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Inmiddels wordt de meeste mining gedaan door supercomputers met de allernieuwste (en duurste) apparatuur. Het is alsof je met je het met je VW Polo opneemt tegen Max Verstappen. Degene die als eerste het “block” rondkrijgt, krijgt de bitcoins die hiervoor als beloning worden uitgereikt.

Reken dus maar dat jouw laptop of computer achter het net vist wanneer je bezig gaat met zelf crypto minen. De enige manier waarop je het in Nederland rendabel zou kunnen maken, is door speciale bitcoin mining apparatuur aan te schaffen. Deze zogeheten “antminers” kosten tussen de 500 en 5000 euro per stuk. En met één ben je er nog niet… Je hebt er tientallen nodig om kans te hebben op wat rendement.

Volgens CryptoUniversity.nl is minen in Nederland alleen nog rendabel wanneer je het groots aanpakt, met de juiste hardware. Of wanneer je de mogelijkheid hebt om tegen een laag tarief energie af te nemen. Het kost namelijk nogal wat stroom. Wat je óók kunt doen, is je aansluiten bij een Mining Pool. Dit is een groep mensen die hun krachten bundelen in de jacht op de bitcoins.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Litebit.eu