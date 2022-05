‘NOS = FAKE NEWS’

Nederland is gekelderd op de wereldranglijst voor persvrijheid. Van de zesde naar de 28ste plaats. Ongekend, want Nederland heeft nog nooit níét in de top 10 gestaan. Maar een goede ontwikkeling, als je het mij vraagt.

Waarom een goede ontwikkeling? Moet het hier dan soms dezelfde kant op als in Rusland (plaats 155 op de ranglijst), China (175) en Noord-Korea (absolute hekkensluiter op 180)? Nou, allereerst: niks moet, en tweesie: hier in Nederland is er toch echt sprake van een volkomen andersoortige situatie. Niet zozeer omdat we nog relatief hoog staan, maar omdat hier – anders dan in Rusland, China en Noord-Korea – de persvrijheid niet top-down wordt ingeperkt, maar bottom-up.

In Nederland hebben we geen dictator of eenheidspartij die van bovenaf wetten oplegt die het de dames en heren journalisten onmogelijk maakt hun werk goed te doen. Of er af en toe eens eentje oppakt, opsluit, laat verdwijnen, in een ijskoud werkkamp, of zo.

Natuurlijk, we hebben zwartlakkers die van ieder Wob-verzocht document een kafkaësk kunstwerkje denken te moeten maken, maar onze minister-president heeft beloofd dat daar met de nieuwe bestuurscultuur van zijn nieuwe regering snel een eind aan komt, dus dat komt goed! Wat dat betreft nul zorgen!

De daling van Nederland op de wereldranglijst voor persvrijheid komt vooral door de toename van het aantal geweldsincidenten tegen journalisten, fotografen en cameramensen. Ze op de parkeerplaats van de kerk aanrijden, of met een shovel met auto en al de sloot in kieperen, of op de Lange Leidsedwarsstraat door het hoofd schieten. Maar het hoeft niet zo fysiek. Vaak voldoet slechts de suggestie van geweld. Zo kan de journalistiek bedrijvende mens thuis opgezocht worden. Voor een appel en een ei verstrekt de KvK het huisadres. Ding-dong. ‘Ja, hallo?’ ‘Hoi, zoals je ziet weten we waar je woont, en dat je kinderen hebt, dus hou je fucking kankerbek, ja? Oké, doei.’

Maar realiseert u zich dus dat het niet een Vladimir Poetin, een Xi Jinping of een Kim Jong-un is die zo de persvrijheid in Nederland een slag toebrengt. Nee, dat is het volk! De ‘demos’, zoals de Grieken zeggen. ‘Demos’, van ‘democratie’. En dáárom is het een goede ontwikkeling dat Nederland 22 plaatsen daalt op de wereldranglijst voor persvrijheid. Dit is democratie in actie. Dit is wat de man met de pet wil, wat het volk wil en het volk can’t be wrong! En hoort u een journalist jammeren over de staat van de persvrijheid in Nederland, besef dan dat deze elitaire antidemocraat zichzelf boven dat Gesundes Volksempfinden stelt! Dat hij of zij een vijand is van u en mij! Maar wees niet bevreesd, plak nog een ‘NOS = FAKE NEWS’-sticker op een lantaarnpaal, samen krijgen we dat journaille er wel onder!

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.