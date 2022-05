Wilfred Genee over Heleen van Royen: ‘Als je een toyboy thuis hebt zitten, ben je al snel ontevreden’

Waarom dook Heleen van Royen op in de eerste uitzending van Vandaag Inside na de kaarsrel rondom Johan Derksen?

De met veel bombarie vertrokken én teruggekeerde heren maakten hun eerste uitzending na de vrouwonvriendelijke anekdote – Derksen zou vijftig jaar geleden een dronken/bewusteloze vrouw met een kaars hebben gepenetreerd – met alleen vrouwelijke gasten. Nou ja, en voeg je de ingrediënten ‘vrouw’ en ‘seks’ samen, dan kom je al gauw op Heleen van Royen uit, was de gedachte erachter. Wat de neutrale en nietsvermoedende kijker misschien nog wel even moet weten: Van Royens zoon Sam werkt als redacteur bij Vandaag Inside. De schrijfster, die de erotiek in haar boeken en verhalen niet schuwt, vond Derksen maar mak tijdens de bewuste uitzending: ‘Ik had meer testosteron verwacht. Ik kom graag terug als het over seks gaat en plat en ordinair wordt.’

Was alles dan saai en tam rondom Van Royen, die normaal gesproken voor veel reuring zorgt?

Tuurlijk geen saaiheid rondom die lekker losse literatuurchick. In de afgelopen periode dat Derksen zwaar werd bekritiseerd, had ze zich al gemengd in de discussie over vrouwonvriendelijkheid en het verdwijnen van Vandaag Inside. Dat leverde haar flink wat kritiek op, onder anderen van collegaschrijfsters Susan Smit en Saskia Noort. Smit vond dat Van Royen het incident bagatelliseerde en Noort vergeleek Derksens in haar ogen walgelijke verhaal met een nieuwe verkrachting. Van Royen hapte via Twitter op alles wat bewoog en gaf tussen neus en lippen door ook AD-recensent Angela de Jong een veeg uit de pan door te stellen dat ze op het graf van VI had gedanst omdat ze had gejubeld dat ze bij de laatste uitzending was geweest. Ook deelde Van Royen in HLF8 nog een sappige anekdote van vroeger over het samen met haar zus dronken voeren van een buurjongen met Cointreau.

Wat vindt Heleen van Royen van zichzelf?

‘Als er drank en mannen en vrouwen in het spel zijn die in een seksmood zijn, wordt het vaak heel rommelig’

Wat vinden wij van Heleen van Royen?

Een vrouw die het opneemt voor mannen, vind die tegenwoordig nog maar eens.

Heeft ze op een lul gezeten dan moet iedereen het weten, zoek maar dekking want dan schrijft ze weer een boek

Wat vinden anderen van Heleen van Royen?

BERT VAN DER VEER

programmamaker, schrijver en mediakenner

‘Aan tafel bij HLF8 zat ik naast Heleen van Royen toen er werd gediscussieerd over Johan Derksen en het kaarsverhaal. Heleen verwoordde haar mening goed en aan het eind, toen de aftiteling volgens mij al liep, deed ze ook een bekentenis over het dronken voeren van haar buurjongen en dat ze niet meer precies wist wat ze met hem had gedaan. Ik vond dat wel een goeie greep. Ze heeft wel iets met aftitelingen, want in Vandaag Inside ging ze helemaal aan het eind tekeer over Angela de Jong. Heleen is een vrouw die voor haar mening durft uit te komen, ook al gaat die tegen de stroom in. Ze vertelde me dat ze erg veel positieve reacties op haar standpunt heeft gekregen. In mijn boekenkast staan drie boeken van haar, waaronder haar seksdagboek. Van de Nederlandse schrijfsters is ze één van mijn favorieten. Omdat ze over seks en erotiek schrijft? Nou ja, het is geen Libelle-proza. Ze schrijft zonder angst, dat vind ik wel mooi. Ze mag dan in de media vaak praten over seksgerelateerde onderwerpen, ze kan ook over veel andere dingen meepraten. Ik weet nou niet of ze de oorlog in Oekraïne vlot even zal oplossen, maar er zijn zat dingen waar ze wat van vindt. Bovendien vindt ze het ook wel lekker om de bokshandschoenen aan te trekken. Of ik Heleen een lekker wijf vind? Ja.’

ANGELA DE JONG

tv-columnist AD

‘Weet je, ik doe niet mee aan die showbizzruzies. Heleen kreeg voor 1,5 miljoen kijkers van Wilfred te horen dat ze tweede keus was, ja dan snap ik dat ze graag een sneer wil uitdelen. Als zij daar gelukkig van wordt, moet ze dat vooral doen. Laat haar lekker. Maar ik denk bij dit soort dingen altijd: lekker laten gaan.’

SUSAN SMIT

collega schrijfster

‘Heleen is een heel lieve collega van mij. Ik laat het aan anderen over om deze profielgesprekjes te voeren. Wij hebben gewoon goed contact en wij kunnen dit meningsverschil heel goed laten bestaan in ons contact. Om daar nu weer over te beginnen, voelt niet helemaal goed of zo.’

WILFRED GENEE

presentator Vandaag Inside

‘Heleen had meer testosteron verwacht in ons programma? Tsja, als je een toyboy thuis hebt zitten, ben je al snel ontevreden, denk ik. Persoonlijk vind ik haar een prima gast voor ons programma: uitgesproken, helder formulerend en wel bestand tegen onze sfeer.’

MARLIES DEKKERS

lingerievriendin

‘Nieuwe Revu? Daar heb ik niet zoveel mee, hoor. Weet Heleen dat jullie dit artikel maken? Nee? Dan ga ik haar eerst even vragen of ik hieraan mee mag werken.’