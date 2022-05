‘Thoughts and prayers en op naar de volgende tragedie’

In de Verenigde Staten wordt inmiddels dagelijks schoolgaande jeugd, winkelend publiek en ander their own business mindend volk met assault rifles afgeknald. Je moet als lone wolf wel een bijzonder hoge body count scoren wil je het (internationale) nieuws halen. Salvador Ramos is daar met negentien kinderen en een drietal volwassenen ruimschoots in geslaagd.

En in the good ol’ U.S. of A. wordt weer het standaard riedeltje afgedraaid van verontwaardiging, thoughts and prayers en verder met een vette wad cash van de wapenlobby in de kontzak niks doen. Op naar de volgende tragedie.

‘Ja, maar hij was geestesziek.’ Uiteraard. Het vuur openen op een basisschoolklas, daar moet je flink verknipt voor zijn, maar die heb je er nou eenmaal bijlopen, flink verknipten. Lijkt me een prima reden vuurwapens minder makkelijk toegankelijk te maken dan adequate geestelijke gezondheidszorg. ‘Guns don’t kill people, people kill people.’ Zal best, maar met slechts een aardappelschilmes tot z’n beschikking wordt het voor de bloeddorstige geschifteling toch aanzienlijk lastiger massamoorden.

Ach, het is allemaal preaching to the choir, natuurlijk. In ons kneuterige kikkerlandje moet je vuistdiep in het dark web zitten of retehandig met een 3D-printer zijn om aan een semiautomatisch geweer te komen en geen weldenkende Nederlander die hier de handel in wapens wil liberaliseren, toch?

Ha, dat had je gedacht! Vanuit de antivax-, pro-Poetin- en zonnebrandcrèmeweigeraarshoek klinkt ook in deze voor eenieder die de wereld niet per se wil zien branden uitgemaakte zaak een ‘fris’ tegengeluid! Extreem-rechts rechtsfilosoof en graag geziene gast bij Ongehoord Nieuws (‘Omvolking!’) Raisa Blommestijn doet op Twitter een o zo eigenzinnige duit in het zakje en twettert: ‘De reden achter de Second Amendment in de Amerikaanse constitutie (het dragen van wapens) is de mogelijkheid jezelf te kunnen beschermen tegen de almacht van de overheid. Een manier van tegenmacht. Daar horen we degenen die nu weer pleiten voor een wapenverbod niet over.’

Ik vind Mark Rutte en z’n hele regering ook een tros paardenlullen (m/v), maar wat impliceer je, Raisa? Hier ook maar zonder al te veel vragen te stellen schietgeweren verkopen? En dan een Haagse herhaling van 6 januari 2021? De trias politica voor het vuurpeloton? En de collateral damage van overhoop geschoten scholen en winkelcentra dan maar op de koop toe nemen?

Een Amerikaanse kennis post op haar Facebook-pagina: ‘I hope you hug your kids everyday before they go to school, ’cause you never know if they will return.’ Pathetisch? Misschien, maar van kinderen hebben, word je dat ook gewoon een beetje. Iemand zei me eens: ‘Sinds ik vader ben, draag ik m’n hart aan de buitenkant.’ Mijn hart zit as we write op de kinderdagopvang. Gelukkig in een land waar het van de week door een van de kinderleidsters gedumpte vriendje niet in de lokale shopping mall op vertoon van enkel z’n rijbewijs voor vijfhonderd piek een AR-15 kan kopen. Houden zo.

