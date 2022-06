Sander Lantinga: ‘Ruud de Wild is na zeven jaar nog steeds zuur dat wij op 'zijn plek' zitten’

Hoe zit dat precies met het stoppen van de Coen & Sander Show?

De Coen en Sander Show stopt als dagelijks programma op Radio 538. Sander Lantinga gaat een programma presenteren op Veronica, Coen Swijnenberg zal de 538-lunchshow voor zijn rekening gaan nemen. Voor de beide radiomaatjes, die al zestien jaar op de radio zijn met hun humoristische radiomagazine, kwam het als een onaangename verrassing dat er een andere invulling was bedacht voor het tijdstip waarop hun show zat. Lantinga zei erover: ‘We zagen dit niet aankomen. Ik heb er een paar nachten minder goed van geslapen.’

Hoezo bemoeide Ruud de Wild zich met het slechte nieuws dat Coen & Sander kregen?

Het is inmiddels al zeven jaar geleden dat Coen Swijnenberg en Sander Lantinga bij Radio 538 Ruud de Wild van zijn middagshow af poeierden. Iets wat de radiokeizer die onder meer bij 3FM, QMusic, Radio 538, BNR en nu NPO Radio 2 onder contract stond, destijds smaakte alsof hij een liter azijn had leeggedronken. Volgens Sander Lantinga heeft De Wild die domper nooit echt goed verwerkt, want hij praat in de media namelijk nog geregeld negatief over zijn concullega’s. Recent liet De Wild bijvoorbeeld bij RTL Boulevard doorschemeren dat hij niet zo verwonderd was dat de Coen & Sander Show ophoudt: ‘Ik snap wel dat ze stoppen. Als de rek eruit is, is dat de enige manier. En de cijfers zijn de laatste anderhalf jaar natuurlijk dramatisch ingestort.’ Sander Lantinga heeft zeven jaar lang zijn praatgrage radiosnavel dicht gehouden, maar trekt nu een keer fel van leer: hij is het gejank van De Wild spuugzat.

Wat vindt Ruud de Wild van zichzelf?

‘Ik heb een imago waardoor mooie meisjes altijd met een grote boog om me heen lopen.’

Wat vinden wij van Ruud de Wild?

Niet alleen mooie meisjes, maar ook actuele radiocollega’s lopen met een boog om hem heen. De grote vraag over Ruud de Wild is: Wilt u Ruud nog?

Zelfoverschatting heeft een naam: Ruud de Wild

Wat vinden anderen van Ruud de Wild?

ERIK DE ZWART

radionestor

‘Dat moddergooien in radioland is altijd wel zo geweest, dat moet je niet al te serieus nemen. Bij de radio is het gras bij de buren altijd groener, maar dat is het natuurlijk niet. En een beetje gezonde competitie kan geen kwaad, want dan weet iedereen dat er altijd een opvolger voor je klaarstaat. Ik heb het zelf meerdere keren meegemaakt, dat ik een sneer kreeg van een collega, haha. Het is leuk dat er weer over de radio gesproken wordt, want laten we wel wezen: zoveel wordt er niet meer geluisterd. 3FM bestaat bijna niet meer met nog 2% marktaandeel. Dat is natuurlijk doodzonde. Als collectief hebben ze er daar een potje van gemaakt; op een gegeven moment gaat er toch iemand ingrijpen, dat zie je nu bij het verdwijnen van de middagshow van Frank van der Lende en Eva Koreman. Bij Radio 538 ligt de oorzaak niet zozeer bij de diskjockeys, maar bij de leiding, of het ontbreken daarvan. Het feit dat John de Mol zich overal mee bemoeit; dan durft niemand meer wat en dan moet je het niet gek vinden dat het ophoudt. Je kunt lang doorteren op het succes dat door andere mensen is gecreëerd, maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk op. Dat Sander Lantinga Ruud de Wild verzuurd vindt? Ik vind dat wel meevallen met Ruud. Ik heb hem ooit aangenomen bij 538. Ik heb hem ook een keer ontslagen bij 538. Dat was rond 1998. Hij wilde bij BNN toen televisie gaan doen en aangezien de commerciële omroep en de publieke omroep niet zo goed samengingen, vond ik dat geen goed idee. Ruud was toen niet zuur, hij begreep dat dat erbij hoorde. Als je het lijstje bekijkt waar Ruud daarna heeft gewerkt: hij heeft bijna alle stations gehad. Ik trouwens ook, wat maakt het allemaal uit? Er zijn wel belangrijker zaken waar we ons drukker om zouden moeten maken.’

JAN PAPARAZZI

radiogoeroe

‘Deels is dit inderdaad de manier waarop collega’s van verschillende stations met elkaar omgaan, helaas. De tenen zijn nergens zo lang als op de radio in Hilversum. Ik weet dat nog van vroeger, toen ik bij Robert Jensen werkte. Zo’n dertig jaar geleden heeft hij eens drie maanden stagelopen bij de TROS, en daar hadden ze het twintig jaar geleden nóg over. Robert werd dan omschreven als ‘die luie gast die niks deed’. Terwijl dat helemaal niet zo was. Een deel van de mensen in Hilversum zal het nooit nalaten om een ander een kopje kleiner te maken, vaak alleen maar uit zelfbehoud. Erg collegiaal is dat niet. Zelf ben ik meer van het leven en laten leven, ik zal daar nooit aan meedoen. Waarom het ene na het andere radioprogramma stopt? Men luistert te weinig. Zelf luister ik ook nooit naar stations als 538 en 3FM, de muziek spreekt me niet aan. Of het sympathiek is weet ik niet, maar Ruud de Wild mag van mij gewoon zeggen wat hij vindt. Het lijkt wel of je tegenwoordig helemaal niks meer mag zeggen of er is weer iemand beledigd. Het gaat toch nergens over? Als Ruud vindt dat de rek eruit is bij Coen & Sander, dan mag hij dat zeggen. Als ik hem toevallig op de radio voorbij hoor komen, vind ik het wel grappig wat hij doet. Net als Giel Beelen is hij een radiomaker die altijd opvalt. Hij maakt zich er nooit makkelijk vanaf. Hij is een radioman die zijn sporen meer dan verdiend heeft en hij zegt eens wat kritisch... Dat Lantinga daar weer overheen moet, het is allemaal zo kinderachtig joh. Schouders ophalen, rug recht en weer doorgaan. Zorg gewoon voor een leuk radioprogramma, klaar.’



SANDER LANTINGA

boze radiocollega

In De Perstribune op NPO Radio 1: ‘Ruud de Wild, over verzuurde dj’s gesproken, daar heb je er eentje. Na zeven jaar heeft hij er nog steeds moeite mee dat wij op zijn plek zijn gaan zitten, in elk interview en nu ook weer bij Boulevard haalt hij dit aan. Ik denk dan over rek eruit: hij kan ook naar zijn eigen programma kijken. Of het me kwetst? Nee, je hebt altijd mensen die er iets van vinden en het is een onmogelijke opgave om honderd procent van de Nederlandse bevolking tevreden te houden, dat gaat gewoon niet. Alleen bij deze man, denk ik: gast, we hebben zeven jaar lang onze mond gehouden. Maar Ruud de Wild haalt ons al zeven jaar lang in elk interview weer aan. Hij is daar zo verschrikkelijk mee bezig. Zeven jaar lang reageerden we niet, dus dan vind ik nu het moment om wel eens te reageren: wees eens niet zo zuur man, zo gaan die dingen gewoon.’