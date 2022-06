‘Wat gaat ‘de partij van de autorijder’, de VVD, doen aan de hoge benzineprijzen?’

De benzineprijzen gaan door het dak. Reden voor een reporter van GeenStijl om op het Binnenhof enkele Tweede Kamerleden voor de camera te trekken. Het was een tamelijk treurig item. Martin Bosma (PVV) beweerde zich geen auto te kunnen permitteren en Wybren van Haga somde trots zijn complete wagenpark op. Een Audi A3 e-tron, een Landrover Defender en een goudkleurige Rolls Royce Silver Shadow uit 1977. De verslaggever was van harte welkom om een keer samen een ritje te maken.

Zo zie je maar: bij de meeste politici gaat het, ook als ze het over de toestand in de wereld hebben, toch altijd weer over henzelf.

Toen stapte VVD-Kamerlid Folkert Idsinga in beeld. 50 jaar oud en ogend als de typische liberaal: blotebillengezicht, montuurloze bril en een keurige scheiding in het kalende kapsel. Wat gaat ‘de partij van de autorijder’ doen aan de hoge benzineprijzen, wilde de reporter weten. Daar had Idsinga even geen antwoord op. ‘Het is duur, hè?’ antwoordde hij toen. En na een korte stilte: ‘In Duitsland is het een stuk goedkoper.’ Beide reacties waren natuurlijk geen antwoord op de vraag, maar zo kocht hij zich wel mooi enkele seconden voor een écht inhoudelijke reactie op de hoge benzineprijzen. Komt ie: ‘Dat is iets om stevig in de gaten te houden.’

Ik moest even gaan liggen toen ik dat hoorde. Folkert Idsinga. Hij gaat de benzineprijzen stevig in de gaten houden. Die toezegging krijgt u toch zomaar even van hem cadeau, in ruil voor die 2,50 euro aan de pomp. En als het straks 3 euro is, kunt u er rustig op vertrouwen dat Folkert opschaalt. Dan gaat hij de benzineprijs niet stevig, maar robuust in de gaten houden. Bij 3,50 euro de liter wordt het, schat ik zo in: full force monitoren. Schrik in dat geval dus niet als Folkert pardoes naast u opduikt aan de pomp. VVD-kleurige cape om, grote F op de borst, klaar om alles eens stevig in de gaten te houden. Nou ja, bij wijze van spreken dan.

Ik denk dat we in Folkert een groot politiek talent te pakken hebben. Waar zijn chef Rutte niet verder komt dan overal het woord ‘ongelooflijk’ voor te plakken (omdat toch niemand hem gelooft), daar laat hij zien dat er nog een wereld aan woorden te winnen valt.

Intussen hoor ik u al mompelen: ‘Voor woorden koop ik niks, en al helemaal geen benzine.’ Klopt, maar dat is ook niet de bedoeling. Politici snappen namelijk drommels goed dat automobilisten geen solidariteit kennen. Een automobilist houdt sowieso niet van medeweggebruikers, want die rijden alleen maar in de weg. Dus welbeschouwd is die hoge benzineprijs gewoon uw eigen schuld. Dit is het spel en zo wordt het gespeeld: problemen benoemen en vervolgens niets doen. Je ziet de mond van politici bewegen, zonder dat je er ook maar iets wijzer van wordt.

Ach, waren automobilisten maar meer als boeren, dan zou de literprijs nooit boven de 1,50 euro uitkomen.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.