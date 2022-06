Je leukste herinneringen altijd bij de hand

Een fotoalbum maken

Als je je foto’s laat afdrukken kan je ze opslaan in een fotoalbum. Dit is al jaren dé manier om foto’s te bewaren. Vroeger gebeurde dit in een fotoalbum met papieren bladeren. Op de bladeren zaten hoekjes waar je je foto’s in kon doen of je kon ze zelf opplakken. Ook kon je doordat de bladeren van papier waren een korte tekst erbij zetten van bijvoorbeeld waar de foto is gemaakt en wanneer. Tegenwoordig hebben fotoalbums plastic sleeves waar je de foto’s in kan bewaren. Deze plastic sleeves zijn goed voor het bewaren van foto’s, omdat er geen stof of andere beschadigingen aan de foto’s kan gebeuren.

Een fotoboek maken

Toch is het leuk dat je iets bij je foto’s kan zetten zoals vroeger. Daarom kiezen veel mensen voor het maken van een fotoboek. Een fotoboek maken doe je in een programma via een bedrijf die het fotoboek voor je afdrukt. Je drukt dus geen losse foto’s af, maar je drukt het gehele boek in een keer af. De foto’s zijn dus verwerkt op de pagina’s met tekst naar keuze en eventueel ander soort afbeeldingen, zoals cartoon palmbomen of cartoon auto’s. Op deze manier kan je een fotoboek geheel op thema inrichten!

Een canvas foto maken

Naast meerder afbeeldingen gebruiken kan het ook zijn dat een afbeelding je hele herinnering in een moment perfect heeft vastgelegd. Als dat het geval is is het een goed idee is om deze foto op canvas te laten afdrukken. Hiermee kan je de afbeelding dagelijks zien, omdat deze in je kamer of in huis hangt.

