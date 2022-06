‘Waarom de oorzaken aanpakken als je ook een foto van jezelf kunt maken naast de symptomen?’

Beste VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis,

Op de site van de VVD staan uw expertises. Het zijn er maar liefst drie. De eerste is uw studie. Uw tweede expertise: ‘Ziet er niet uit als een typische politicus.’ Uw derde expertise: ‘Praat makkelijke taal.’

We leerden u kennen als de man die zijn eigen – voor een politicus atypische – hoofd fotografeerde tussen gestrande Schipholgangers en ons dan uitlegde dat die mensen verschrikkelijk leden. Mensonterende toestanden, humanitair drama, een zwarte pagina in ons geschiedenisboek!

Uw oplossing was geloof ik dat Schiphol en ook alle regionale luchthavens maar flink moesten uitbreiden. We hadden toen al kunnen vermoeden dat u niet alleen bij voorkeur inzoomt op een type leed waarvan je zou kunnen zeggen dat het uiteraard heel vervelend is, maar vergeleken met ander leed ook wel weer meevalt (de term ‘first world problems’ is hier ooit voor uitgevonden, en voor uw foto’s het Insta-account How Can I Make This About Me?), maar dat u een blinde vlek voor de oorzaken van dat leed ook combineert met oplossingen die vooral veel nieuw leed opleveren. Leed waar u dan weer zichzelf naast kunt fotograferen: het is vast uw invulling van een circulaire economie.

Deze week stond u opnieuw op de foto, en wel naast een wit busje, met een aantekeningenblokje en een pen in uw hand, terwijl u aantekeningen maakte. U legde de foto uit in een tweet: ‘Vandaag ging ik aan de slag om te noteren hoe vaak onderaangenomen pakketbezorgers fout parkeren.’ Dit voorkomen, zo voegde u eraan toe, is voor uw ‘de komende jaren topprioriteit’.

Niet gewoon prioriteit, maar tópprioriteit. Toe maar. Toeslagouders, stikstof, boeren, klimaat, armoede, Oekraïne: allemaal belangrijk. Maar niet tópbelangrijk. De beschaving wordt uiteindelijk bedreigd door witte busjes die verkeerd worden geparkeerd, dat weet iedere gek. Het Romeinse Rijk ging immers ook ten onder aan op willekeurig plekken achtergelaten strijdwagens en karren.

Hoe komt het eigenlijk dat die onderaangenomen pakketbezorgers kennelijk zoveel haast hebben? O ja: omdat ze allerlei targets moeten halen, want targets zijn zeker in de bezorgeconomie heilig. Zonder gehaald target geen hoge rating, zonder hoge rating geen werk. En die bezorgeconomie hangt aan elkaar van de uitzendcontracten, oproepkrachten, aannemers en onderaannemers. Allemaal constructies die de VVD van ganser harte heeft ondersteund en aangemoedigd. En wanneer dat dan uiteindelijk leidt tot werknemers die zo opgejaagd worden dat ze hun busje neerkwakken waar maar plek is om een pakket over de schutting te werpen en meteen door te scheuren naar het volgende adres, is daar onze ingebeelde parkeerwacht, het verzonnen bonnenboekje in de liberale knuistjes. Waarom immers de oorzaken aanpakken als je ook een foto van jezelf kunt maken naast de symptomen? In die zin tonen die foto’s van u meer dan alleen maar de ingebeelde daadkracht van een man die vindt dat ‘makkelijk praten’ een expertise is, ze vatten ook een verdrietig soort politiek failliet samen.

Tegelijk is de ramptoerist in mij uiteraard benieuwd naar uw volgende fotoklacht. Als ik een gok mag wagen: Daniël Koerhuis op de foto naast uit huis geplaatste toeslagkinderen: ‘Optreden tegen hangjongeren is de komende jaren mijn topprioriteit!’

