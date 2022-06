Stikstofcrisis. Boeren zijn de lul, of eigenlijk: veehouders zijn de lul. Stikstof zit namelijk in schijt en bloemkolen schijten niet, dus de bloemkoolboer zit safe. 11,4 miljoen varkens, 3,8 miljoen koeien, 850.000 schapen, 480.000 geiten en een kleine honderdmiljoen kippen schijten wel. Alles bij elkaar opgeteld een hele hoop zelfs, dus niet heel raar dat voor de oplossing van dit probleem onder meer naar veehouders wordt gekeken.

Daar zijn die veehouders – dat begrijp ik ook wel – niet blij mee, en als er ergens mensen niet blij zijn, dan zijn populisten er als de kippen bij. Ditmaal Raisa Blommestijn, rijzende ster aan het dom-rechtse wappie-firmament en feitenvrij uit de nek lullend orakel bij Ongehoord Nieuws, en Gideon van Meijeren, die ene FvD’er die praat als een jochie uit groep zes dat z’n boekbespreking over Mein Kampf houdt.

Hun beider take op de crisis is 1) er is geen probleem, want dat stikstof de natuur verziekt, is een leugen, en 2) boeren worden uitgekocht om op hun grond huizen te bouwen voor – het moet toch godverdomme niet gekker worden – migranten, oftewel de racistische klassieker: ‘Het is allemaal de schuld van de buitenlanders!’

Kijk, dat de dames en heren projectontwikkelaars zitten te geilen op die grond, dat wil ik best geloven, maar dacht je nou echt dat dat graaivolk – een handjevol bleeding heart socialewoningbouwbouwers daargelaten – denkt: migranten, laten we eens speciaal voor dat stelletje armoedzaaiers vrijstaande paleisjes in de polder gaan neerzetten!

Of dat dit een snood plan van Mark en Rutte IV is? Want die zijn immers zo begaan met migranten. Kijk die asielzoekers maar eens heerlijk in Ter Apel op klapstoeltjes zitten slapen! En herinner je even hoe fijn die door de Taliban vogelvrij verklaarde Afghaanse tolken hier met open armen werden ontvangen! Of hoe de Belastingdienst ouders op basis van hun niet-Nederlandse achternaam in de toeslagenaffaire lekker helemaal kapot neukte!

Rot toch op, joh. We doen hier in Nederland helemaal geen ene fuck voor migranten. Ja, we laten ze ons vuile werk opknappen. Want wie dacht je dat er hier in de slachthuizen tot de enkels in het bloed die miljoenmiljard beesten in stukken staan te hakken? Dat zijn echt geen kaaskopjes zoals Raisa’tje en Gideonneponnetje. Nee, voor dat soort goor werk hebben we migranten. Maar we gaan geen huizen voor ze bouwen, ze forensen maar.

Lang verhaal kort: Raisa Blommestijn is een smerige racist, Gideon van Meijeren is een smerige racist en als veehouder zou je je kunnen troosten met hun donkerbruine leugen dat het allemaal niet jouw schuld is, maar die van ‘de buitenlanders’, maar je kan ook overstappen op bloemkolen, want, zoals ik al zei: bloemkolen schijten niet.

