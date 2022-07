Hans Klok vindt dat mensen een verkeerd beeld van hem hebben: ‘Ik ben echt een bouwvakker’

Trekt Hans Klok geen volle zalen meer?

Youp van ’t Hek zou zeggen: ‘Dat is maar goed ook, want je krijgt er lamme handen van als je volle zalen trekt.’ Iets minder grappig is het feit dat presentator Lammert de Bruin twitterde over een halflege circustent. Dit blijkt echter één moeilijke zondagavond te zijn geweest, terwijl eerder op diezelfde dag de matineevoorstelling nog bomvol zat. Klok heeft momenteel een dubbele baan: hij speelt in een grote circustent de adembenemend spectaculaire wereldshow Hans Klok & Friends en daarnaast staat hij op de late vrijdag- en zaterdagavond in de Harbour Club in Amsterdam-Oost met een 18plus-programma. In de reusachtige theatertent passen heel veel mensen en geregeld puilen de circusbanken uit van het enthousiaste volk, maar die zaten er dus die ene lastige zondagavond in Soest even niet. Dat had de artiest zelf misschien liever niet aan de grote Klok gehangen, maar doordat De Bruin er vol compassie over berichtte, werd het nieuws.

Wel fijn dat het Klokje weer thuis tikt, toch? Zo tikt het immers nergens.

Voor Hans Klok was dat natuurlijk een grote domper. Hij zou tien jaar lang, zes dagen in de week twee shows per dag verzorgen op de strip in Las Vegas. Een enorm contract dat een gigantische investering vereiste om van de Noord-Hollandse illusionist een wereldster te maken. Maar na anderhalf jaar ging de wereld op slot door corona en kon de blonde magiër de Klok weer terugzetten naar de oude situatie: thuis in Bloemendaal de vaat uit de vaatwasser toveren. Veel trek om weer naar Amerika af te reizen toen alles weer een beetje open mocht, had de Hollandse hogehoedenman echter niet. Het was hem in anderhalf jaar tijd niet gelukt om een sociaal leven op te bouwen, zo vertelde hij eerder in Revu: ‘Omdat het bij dat kutvolk in Vegas alleen maar om geld, geld, geld draait.’ Dikke vinger naar de VS dus, en full focus op Europa. Nou die kaartverkoop nog een beetje magisch maken.

Wat vindt Hans Klok van zichzelf?

‘Mijn image doet mensen denken dat ik elke dag op een wit paard over het strand van Bloemendaal rijd. Maar ik ben echt een bouwvakker.’

Wat vinden wij van Hans Klok?

Soms tovert hij meer kaarten uit zijn mouw dan er aan de kassa worden verkocht.

Wat vinden anderen van Hans Klok?

LAMMERT DE BRUIN

presentator EenVandaag

Op Twitter: ‘Ik was vanavond bij Hans Klok & Friends in Soest (van Las Vegas naar Soest is een kleine stap). Die man reist dus met circustenten en al ’t hele land door. Met allemaal topartiesten (winnaars Monte Carlo Circus Festival / Guinness wereldrecordhouders) en de tent was HALFLEEG?! Het was echt een topshow die in Las Vegas absoluut niet had misstaan. Hans zou daar 10 jaar staan, maar dat ging niet door vanwege corona. In plaats van bij de pakken neer te zitten heeft hij nu dus een heel circus (zonder dieren) uit de grond gestampt. Wat een veerkracht. Maar die halflege tent... ik kan ’t gewoon niet geloven. Twee jaar lang liepen we te klagen dat alles dicht was, dat we nergens naar binnen mochten zonder test of prik, en nu dat allemaal niet meer zo is, blijven we thuis? Ga die show zien mensen want ’t is echt de moeite waard!’

HANS KAZÀN

zijn goochelvader

‘Toen Hans een jongetje van een jaar of twaalf was, keek hij naar Ren je rot, het programma van Martin Brozius waarin ik goocheltrucs uitlegde. Hans wilde een keer voor-goochelen voor een hoge club in Noord-Holland. Hij haalde een truc uit mijn boekje; Hans was destijds een groot fan van me en is net als Viktor Mids en Niels Houtepen met mij als voorbeeld begonnen. Zo heb ik een belangrijke rol mogen spelen in de levens van een aantal goeie goochelaars en daar ben ik best wel trots op. Het ging toen bij Hans om een truc met een potlood en als je daar heel hard in kneep, kwam er water uit de punt van het potlood. Het geheim was, dat er een nat watje achter het oor zat waar het water uitkwam; dat watje moest je dan stiekem pakken. Thuis had Hans het watje al nat gemaakt en met dat natte watje achter het oor, reed Hans’ vader hem naar de betreffende goochelaar toe. Onderweg kwam Hans tot de ontdekking: “Pappa, het watje is helemaal opgedroogd!” Ze konden nergens water vinden en toen hebben ze onderweg met de ruitensproeier het watje weer natgemaakt. Zo ver ging Hans destijds dus al om zijn droom na te jagen! Dat zijn zalen nu niet altijd even vol zouden zitten, vind ik vreselijk jammer. Het rare is dat heel veel theaters op dit moment niet goed lopen. Bepaalde spectaculaire wereldshows zitten bomvol, maar de gangbare shows hebben het allemaal moeilijk. Dat is vreemd, want we hadden verwacht dat de mensen na corona weer massaal naar de theaters zouden gaan omdat ze het zo lang hebben moeten missen. Waarom ze niet komen en wat er aan de hand is, daar kan ik geen antwoord op geven. Misschien geldtekort, er zal wellicht iets economisch aan ten grondslag liggen.’

NIELS HOUTEPEN

producent Vegas in The Harbour Club

‘Of het klopt dat er veel onverkochte plekken zouden zijn bij shows van Hans, weet ik niet. Ik ben twee keer bij de circusvoorstelling geweest en toen zat de tent vol. Wat ik wel zeker weet, is dat de show Vegas die hij in The Harbour Club speelt, heel goed loopt. Ik produceer die voorstelling en wij hebben net bekendgemaakt dat Hans wegens succes een jaar heeft bijgetekend; 25 september is de première van het nieuwe seizoen. Het zit niet altijd ramvol natuurlijk, maar we draaien een heel goede bezetting. We kijken terug op een prima seizoen, wetend dat het een raar jaar is geweest door corona. Wat het circus betreft, kan ik me voorstellen dat het in de ene stad lastiger is dan in de andere. Het circus heeft bovendien met een beperkt marketingbudget te maken, dat speelt ook een rol. Daarnaast kan ik me indenken dat sommige mensen het vanwege corona misschien nog wat te spannend vinden om met een paar honderd man in een tent te zitten. Of het iets met Hans doet dat er in de media wordt geschreven dat de halflege zalen medelijden opwekken en dat men het sneu vindt voor Hans? Ik spreek hem bijna dagelijks en heb hem hier niet over gehoord. Dus of hij heeft het niet voorbij zien komen, of het speelt niet in zijn hoofd. Hans is sowieso heel nuchter en is wel wat gewend aan mediakoppen en sensatieberichten. Wat zo leuk is aan hem: hij neemt zijn carrière wel heel serieus, maar zichzelf totaal niet. Dat scheelt enorm bij het verwerken van bepaalde dingen.’