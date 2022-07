‘Gezien wat gokverslaving allemaal kan aanrichten, en dan ga je precies dat promoten’

Beste Andy van der Meijde, Sjaak Swart, Wim Kieft, Ellie Lust en Dick Advocaat,

Vanaf deze week zien we jullie tronies niet meer op reclameborden, met teksten als ‘Transfertje maken? Kom dan’ of ‘Leef spannend, niet roekeloos’.

Die laatste tekst stond naast het vrome gezicht van Ellie Lust, die daarmee mensen opriep zich in te laten met een verslavende bezigheid (want dat is ‘spannend’, zo ongeveer het laatste waar ik Ellie ondanks haar achternaam mee associeer), maar er niet verslaafd aan te raken. Dan heb je jarenlang bij de politie gewerkt, je hele carrière daarna gebouwd op precies die ervaring, bij die politie jarenlang kunnen zien wat gokverslaving allemaal kan aanrichten en waar het toe kan leiden, en dan ga je precies dat promoten.

Kan het erger? Ja, dat kan: Andy van der Meijde en Wim Kieft zijn zélf zwaar verslaafd geweest, en hebben allebei in hun biografie uitgebreid verteld over de desastreuze gevolgen ervan. En wat geven ze als dank terug aan de samenleving, die zoveel te lijden heeft gehad onder hun schulden, dronken en stoned wangedrag en rekeningen van afkickklinieken? Voorlichting op scholen over de risico’s van verslaving? Nee, reclame voor een gokverslaving, zodat talloze andere mensen dezelfde ellende ook kunnen meemaken.

Sinds de online-gokmarkt openging in 2021 werden we overspoeld door reclames met jullie gezichten erop en erin. Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van publieke personen en influencers de drempel om mee te doen aan risicovolle kansspelen verlaagt, en het inschatten van de risico’s bemoeilijkt. Alleen dat zou al een reden moeten zijn geweest om die reclames nooit toe te laten, maar dat is toch gebeurd, en wordt nu alsnog teruggedraaid. De volgende stap zou het verbieden van de sponsoring van sportverenigingen moeten zijn, zodat er een einde komt aan de krankzinnige werkelijkheid van gokreclames op de sportshirts van kinderen. Als daar een pakje sigaretten, joint of flesje bier op stond, was het land terecht te klein. En de daaropvolgende stap zou een totaalverbod van gokreclames in bushokjes, op tv en radio moeten zijn. Maar we weten hoe dat gaat: eerst moet het probleem van gokverslaving nog verder uit de hand lopen, waarna er een rapport verschijnt dat ons voorrekent wat het probleem de maatschappij kóst, en dan kan – zelfs moet – opeens alles, zelfs het minst favoriete woord van neo-liberalen: verbod.

Wat natuurlijk ook had gekund, is dat jullie, met in sommige gevallen veel kennis van of ervaring met verslavingen, meteen hadden gezegd: ‘Nee, dank je, daar werk ik niet aan mee.’ Dat een verbod op jullie koppen helemaal niet nodig was geweest, omdat die koppen hadden geweigerd mee te werken.

Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen, die vanaf de opening van de online-gokmarkt waarschuwt voor de enorme risico’s, moet de gokmarkt verder worden beteugeld. Want: ‘De markt kent geen moraal.’ Dat geldt kennelijk ook voor sommige mensen.

