‘De smakeloze retoriek waarin ministers hoeren zijn en boeren de nieuwe Joden’

Beste boeren van het Groenboerenplan,

In 2001, dus inderdaad al 21 jaar geleden, vroeg toenmalig minister van Landbouw Laurens Jan Brinkhorst advies over de toekomst van de veehouderij aan de commissie-Wijffels. Wijffels was van het CDA, traditioneel de boerenpartij, inmiddels ingehaald door partijen die vinden dat ieder boer heilig verklaard moet worden, een lintje moet krijgen en bovendien een standbeeld. Wijffels’ commissie was helder: die toekomst van de veehouderij was er níét in deze vorm. Alle schaalvergrotingen hadden geleid tot amorele verschijnselen en effecten op de natuur en de dieren.

Een jaar later stelde het tweede paarse kabinet mede daardoor: ‘Uiterlijk in 2022 gaat het helemaal anders in de veehouderij. Dan is het perspectief van het dier leidend en is het houderijsysteem aangepast aan de dieren in plaats van andersom.’ Dat jaartal 2022 was een compromis: de deadline was eigenlijk tien jaar, maar dat vond het kabinet wat al te snel gaan voor boeren, die al bij het bekendmaken van de plannen begonnen te demonstreren, met trekkers op de weg – déjà vu!

Later kwam er nog een Nota Dierenwelzijn van minister Gerda Verburg, ook al van het CDA. En ook die nota stelde dat het perspectief van het dier leidend moest zijn, en wel uiterlijk in 2022.

Het ís nu 2022. Van die plannen is nog niks terechtgekomen, maar het onvermijdelijke inzicht dat de manier en de schaal waarop we dieren houden in dit meest veedichte land ter wereld onhoudbaar is, dat is dan eindelijk doorgedrongen.

Moeten er minder boeren komen? Helemaal niet, misschien zelfs méér. Er moet vooral een veel minder grote veestapel komen, en een einde aan het systeem waarin 500.000.000 dieren per jaar na een kort en vreselijk leven naar het slachthuis worden gebracht. Boeren moeten juist een eerlijke, dus hogere prijs krijgen voor duurzame producten, en beschermd worden tegen oneerlijke concurrentie en het uitknijpen door supermarkten en tussenhandelaren.

Alle aandacht gaat momenteel uit naar de door grote veevoerbedrijven gesponsorde protesten van boeren die het oude, failliete systeem verdedigen waarin ze zelf in een wurggreep zitten van de Rabobank en politici die ze al jaren dezelfde allang rot gebleken worst van ‘innovatieve oplossingen’ voorhouden. We kijken nu al een paar weken recht in het onvoorstelbaar lelijke smoelwerk van de verdedigers van dat oude systeem, met hun bedreigingen van politici, hun afwijzing van iedere vorm van wetenschap als de conclusie ze niet aanstaat, de blokkades, intimidaties, moedwillige natuurvernietiging als protestmethode, de smakeloze retoriek waarin ministers hoeren zijn en boeren de nieuwe Joden.

Maar er is ook een ander geluid; dat van jullie. 2500 boeren die samen een tienpuntenplan hebben opgesteld voor een nieuwe vorm van landbouw. Zonder kunstmest, duurzaam en biologisch, en voor een eerlijke prijs. Een perspectief voor boer, natuur en dier.

Dat Groenboerenplan past minder lekker op een spandoek, rijmt niet op ‘hoer’ en levert minder emoties op aan talkshowtafels, maar het verdient minstens dezelfde aandacht.

