‘Medelijden met Amalia, die er niet voor kan kiezen haar geld te verdienen op OnlyFans’

Altijd als ik een berichtje over Amalia voorbij zie komen, krijg ik een beetje medelijden. In materialistisch opzicht ontbreekt het haar natuurlijk aan niets. Ik denk niet dat ze ooit ‘dan maar pindakaas’ op haar brood heeft gesmeerd, omdat de hagelslag op was. En Willem-Alexander en Máxima zijn volgens mij hartstikke leuke, warme, liefhebbende ouders. Maar kroonprinses zijn, ik kan me niet voorstellen dat het een pretje voor d’r is.

Niet eens zozeer omdat ze continu in het nieuws is en in de bladen staat. Zo’n beetje iedereen van Amalia’s leeftijd doet immers live verslag van z’n leven op Instagram, TikTok en/of what have you. En het zijn ook allang niet meer enkel en alleen de mooie momenten en goed gelukte foto’s die worden gedeeld. Volgers willen ook slechte-haardagen, liefdesverdriettranen en zo nu en dan een kiek genomen vanuit kikvorsperspectief met onderkin en #bodypositivity zien. En de volger is koning. Grote kans dus dat Amalia, als ze geen kroonprinses was geweest, net als haar generatiegenoten voor eigen roddelpers had gespeeld.

Nee, ik heb medelijden met Amalia, omdat in een maatschappij met als idealistisch uitgangspunt dat eenieder kan worden wat ie wil, haar toekomstige professie reeds vastligt sinds ze haar moeder uitglibberde. Want kan ze bij de brandweer? Naar een banketbakkersschool? D’r geld verdienen op OnlyFans? Nee, al bij haar geboorte is ze uitgehuwelijkt aan haar functie.

Het grenst aan kindermishandeling. En net zoals dat vaak gaat met kindermishandeling, zijn de daders zelf ook slachtoffers. Willem-Alexander is als jongeling tenslotte hetzelfde aangedaan. En zo Beatrix. En zo Juliana. Enzovoorts.

Hier in de polder zie ik ook veel troonopvolgers. Ze wonen niet in paleizen, maar in boerderijen. Rijden niet rond in gouden of glazen koetsen, maar op trekkers. In de stal staan geen paarden, maar koeien of varkens. Al van jongs af aan helpen ze de dieren te verzorgen en het land te bewerken. Ik zag laatst een jochie van nog geen 10 jaar, in z’n uppie, heel klein in een hele grote trekker, de akker van z’n vader ploegen. Ik stak m’n hand op, hij stak z’n hand op, lachte.

Maar ook voor hem en de andere boerenzonen en -dochters is de toekomst al generaties geleden uitgestippeld. Kunnen ze bij de brandweer? Naar een banketbakkersschool? Hun geld verdienen op OnlyFans? Nee, iemand moet het bedrijf overnemen en een ander gaat het niet doen.

Als ik troonopvolger was, zou ik iedere avond op m’n blote knietjes tot God bidden en Hem smeken de monarchie te laten vallen. Als ik de boerenzoon was die het familiebedrijf over moest nemen, zou ik elke dag bij de post kijken of er niet een brief van Henk Staghouwer bijzat, dat ie m’n pappie wilde uitkopen. Maar Amalia lijkt me helemaal niet ongelukkig en het jochie op de trekker ook niet. Ze hebben dan misschien geen vrijheid, maar wel blijheid, en wellicht is dat beter dan andersom.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.