‘Het doorbreken van dat o zo kwalijke taboe op het gebruik van geweld’

Ik was het nog niet eerder met Gideon van Meijeren eens, maar afgelopen week maakte de FvD’er toch effe een goed punt. ‘Het is niet gezond als er in een democratie een taboe op het gebruik van geweld rust,’ nasaalde hij vanaf een podiumpje ten overstaan van wat oproerboeren. Ongezond is nooit goed en taboes zijn er om doorbroken te worden. Daar valt geen speld tussen te krijgen, dus we moesten maar eens wat meer geweld gaan gebruiken met z’n allen.

Of dat wel zomaar mag van de wet, geweld gebruiken? Ja, gek! Ik citeer Van Meijeren weer effe, want die heeft het juridisch tot op de bodem toe uitgeplozen: ‘Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding.’

Wie bepaalt wat wel en wat niet wederrechtelijk is? Wat zeg je? De rechter? Hou toch op, joh. Je hebt toch een geweten? Je voelt toch zelf haarfijn aan wat goed en wat fout is? Als je daar een rechter voor nodig hebt, zit er een steekje bij je los en ben je een psychopaat of zo.

Wat we onder aanranding van lijf, eerbaarheid of goed moeten verstaan? Ja, eh, als ze ongevraagd aan jou of je spullen komen, natuurlijk. In letterlijke of figuurlijke zin. Dat valt inderdaad heel breed te interpreteren en dat zou ik dan ook vooral doen. Is Gideon het ongetwijfeld mee eens. Ook met dat wat betreft het beschermen van lijf, eerbaarheid en goed, de aanval de beste verdediging is. Bij het geringste vermoeden dat iemand je wellicht wederrechtelijk te grazen zou willen nemen, moet je niet schromen om geweld te gebruiken.

En dat staat me dus wel aan, dat als iets je niet aanstaat, je er gewoon op los mag meppen. Of steken. Of schieten. Of effe met de auto eroverheen en dan nog een keer, in z’n achteruit.

Maar dat moet dan natuurlijk niet alleen voor boze boeren gelden. Of voor wappies die mainstream media-journalisten een draai om de oren willen geven. Ook moslims die zich in hun eerbaarheid voelen aangerand moet het vrij staan het kromzwaard op te pakken. En Volkert van der Graaf mag geen strobreed in de weg gelegd worden als ie z’n oude hobby weer oppakt.

Ik persoonlijk voel mij wederrechtelijk aangerand door het fascisme, racisme, antisemitisme, seksisme, de misogynie en homo- en transfobie van dom-rechtse lieden als Gideon van Meijeren. En ik denk dat ik ’m wel kan hebben, met z’n afhangende schoudertjes en z’n slappe ruggetje en z’n dunne armpjes en z’n magere beentjes en dat zachte, ronde babyhoofdje van ’m. Ha, stel je toch eens voor dat we elkaar toevallig zouden treffen! Heel benieuwd wie van ons twee er dan, na het doorbreken van dat o zo kwalijke taboe op het gebruik van geweld, z’n tandjes van de vloer kan rapen. Ja, ik vind het echt een heel goed punt dat Gideon maakte.

