Gerucht: met de iPhone 14 kun je hulpdiensten bellen via satelliet

Het duurt nog even voordat de iPhone 14 gepresenteerd wordt, maar de geruchtenmachine draait alweer op volle toeren. Zo zou je met het nieuwe vlaggenschip van Apple hulpdiensten kunnen bellen via een satellietverbinding. Hoe dat mogelijk in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.

Bellen en berichten versturen via satellietverbinding

Een gerucht over iPhones die verbinding maken met satellieten is niet helemaal nieuw. Vorig jaar werd al gesuggereerd dat nieuwe modellen een aangepaste versie van de Qualcomm X60-chip zouden krijgen. Met deze chip is ‘low earth orbit’ (LEO) satellietcommunicatie mogelijk.

Deze satellieten draaien in een lagere baan om de aarde. Hierdoor kun je tekstberichten sturen en bellen zonder netwerkverbinding via een zendmast. Het kost je dus geen data en gaat niet ten koste van je mobiele abonnement.

Apple komt naar verluidt met eigen satellietnetwerk

Volgens bronnen zou Apple met een eigen satellietnetwerk bezig zijn. Die moet klaar zijn als het nieuwe vlaggenschip in september wordt gepresenteerd. Het techbedrijf werkt hiervoor samen met Globalstar. Dit bedrijf richt zich op bellen via satellieten, die in een lage baan om de aarde draaien.

Globalstar biedt geen wereldwijde dekking, maar de satellieten kunnen verbinding maken met grote delen van Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Azië en Australië. De verbinding is niet bedoeld als vervanging voor gsm-communicatie, maar om hulpdiensten te kunnen bereiken in geval van nood. Ook als je geen mobiel bereik hebt, bijvoorbeeld bij een noodgeval in een afgelegen gebied.

Satellietfuncties voor tekstberichten en bellen

De iPhone 14 zou twee satellietfuncties krijgen: een voor tekstberichten en een voor bellen. De functie voor tekstberichten heet 'Emergency Message via Satellite'. Hiermee kun je in noodgevallen een bericht sturen aan je SOS-contacten. Zij krijgen vervolgens een notificatie. De functie wordt aan de berichtenapp toegevoegd, naast iMessage en SMS.

Koppeling met iOS SOS-noodmelding

De functie voor bellen is bedoeld voor noodgevallen, zoals een ongeluk of brand. Het lijkt veel op de SOS-noodmelding waar iPhones al mee uitgerust zijn, maar werkt dus via satellieten.

Tijdens het telefoongesprek wordt je locatie aan de hulpdiensten doorgegeven. De functie wordt volgens de geruchten ook gekoppeld aan de SOS-noodmelding van iOS. Hierdoor worden je SOS-contactpersonen ingelicht. Zo kun je dus vrijwel overal hulp inschakelen in geval van nood.