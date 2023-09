De nieuwste iPhone 15 Pro: dit kunnen we verwachten!

Het nieuwste van het nieuwste

Met de aankondiging van de iPhone 15 kwamen vier nieuwe modellen op de markt. De iPhone 15 en de 15 Plus en natuurlijk de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Zoals je gewend bent zijn de Pro modellen vrijwel identiek, alleen is de Pro Max groter in formaat. Het scherm van de Pro Max is 6,7 inch en de Pro is 6,1 inch. Wat nieuw is bij de iPhone 15 is dat het verschil met de Pro variant verder gaat dan alleen het formaat en de lens. Nu is de Pro ook nog eens een stuk sneller dan de ‘gewone’ iPhone 15.

Het design van de iPhone 15

Natuurlijk heeft je liefde voor Apple producten ook te maken met het visuele design van deze producten. Eerlijk is eerlijk, het design van Apple stelt nooit teleur. Strakke lijnen, heldere schermen en het logo: simpel, maar klassiek en tijdloos. Het design van de iPhone 15 lijkt op het eerste gezicht misschien niet veranderd sinds de iPhone 12. Maar dat is dus niet het geval. De vlakke randen van de iPhone 12 zijn nu semi-afgerond. De randjes zijn vlak, maar ronden af. Het lijkt een beetje een combinatie tussen de iPhone 11 en de iPhone 12. Het beste van beide werelden dus. De randen om het scherm zijn ook iets dunner en voor het eerst is het design gemaakt van titanium.

Van lightning naar usb-c

Apple staat bekend om hun unieke oplaadkabels en de veranderingen die hierin plaatsvinden. De iPhone 15 is hierop zeker geen uitzondering. Apple neemt afscheid van de vertrouwde Lightning-aansluiting en stapt over naar usb-c. Misschien ben je al bekend met de usb-c aansluiting bij je Macbook bijvoorbeeld. Heel handig, want zo kun je makkelijk al je Apple apparaten opladen en verbinden met een kabel. Dat scheelt een hoop gedoe en reizen met tien verschillende oplaadkabels in je tas die vervolgens allemaal in de knoop zitten.

De kleuren van de iPhone 15 Pro

De Pro-modellen van Apple staan bekend om hun zakelijke look en ook zeker vanwege hun capaciteit. Deze toestellen zijn perfect voor mensen die hun telefoon intensief gebruiken voor hun werk of bedrijf. Dit weet Apple ook altijd mooi te vertalen in de gekozen kleuren voor hun nieuwe toestellen. De iPhone 15 Pro is verkrijgbaar in: zwart titanium, blauw titanium, wit titanium en titanium. Het nieuwe titanium materiaal heeft een heel andere uitstraling dan het oude staal van de iPhone. Er is minder glans en het geeft een beetje een brushed look. Dit zijn in een notendop de features van de nieuwe iPhone 15 Pro. Voor welke kleur ga jij?