Bij de koffie: band Johnny Depp maakt tv-debuut, IS fors geslonken en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Ben Stiller vestigt wereldrecord

Ben Stiller breaks a world record with the help of a really ridiculously long selfie stick: https://t.co/0acuT0NhjK pic.twitter.com/2ivHcgYPfL — E! Online (@eonline) 5 februari 2016

Ben Stiller heeft in Londen het wereldrecord voor langste selfiestick gevestigd. Hij deed dat tijdens de première van zijn nieuwe film Zoolander 2.

Aantal strijders IS fors afgenomen

Terreurgroep Islamitische Staat functioneert volgens Amerikaanse inlichtingendiensten 'aanzienlijk' slechter dan een jaar geleden. De groepering zou momenteel nog tussen de 19.000 en 25.000 strijders in Irak en Syrië hebben, vorig jaar was de schatting dat IS over 20.000 tot 31.000 strijders beschikte.

Band Johnny Depp maakt tv-debuut

Johnny Depp's band, the Hollywood Vampires, is set to preform at the Grammys https://t.co/jIDiO76DYL pic.twitter.com/wyEcUvMLhh — VANITY FAIR (@VanityFair) 5 februari 2016

Hollywood Vampires, de supergroep met Alice Cooper en Johnny Depp, zal optreden tijdens de uitreiking van de Grammys. De hardrockband brengt daar een eerbetoon aan Motörhead, dat onlangs zijn frontman verloor aan kanker.

Oprichter Earth, Wind & Fire overleden

He got millions dancing. Maurice White, founder of Earth, Wind & Fire, has died aged 74. ? https://t.co/0yXkXtxENc pic.twitter.com/cNnpH0NqHn — BBC World Service (@bbcworldservice) 5 februari 2016

Maurice White, de oprichter en leider van de band Earth, Wind & Fire, is overleden op 74-jarige leeftijd.