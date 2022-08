‘Wat er nu op onze snelwegen gebeurt, is wetteloos fascisme’

Waar is Mark Rutte? Ja, met reces, maar dat mag geen excuus wezen. Als je als arts in een vliegtuig zit, kan je nog zo op vakantie zijn, maar als er een paar rijen voor je eentje onwel wordt, zul je toch aan de bak moeten. Want de eed van Hippocrates en zo.

In Nederland legt de minister-president toch ook een of andere eed af? En het zal er wel niet letterlijk zo in staan, maar toch zo te interpreteren zijn, dat je belooft je bek open te trekken wanneer boeren, nee: veehouders, nee: zich per tractor verplaatsende fascistische knokploegen mest, fikkende hooibalen en asbest op snelwegen flikkeren en hiermee ongelukken veroorzaken, bosbranden riskeren en vervolgens de aannemers die hun tyfuszooi komen opruimen intimideren.

En ja, als je de organisatie van je land nou tiptop op orde had, zou je als Mark Rutte zijnde wezende kunnen denken: jongens, ik ben effe lekker op vakantie, de desbetreffende diensten handelen het wel af, ik smeer me nog ’s in, trek nog ’s een biertje open en sla nog ’s een bladzij om, in september ben ik er weer, joe.

Maar de boel is niet op orde, want Nederland is het afgelopen decennium kapot gesaneerd. En daar waar de politie zich normaliter amper in kan houden om niet van klotsende geilheid met hun kloppende erecties klimaatactivisten, anti-Zwarte Piet-demonstranten en sowieso iedereen met een kleurtje neer te knuppelen, zo staan ze nu met een slappe, futloze lul, bungelend in de naar stront stinkende wind: ‘Ja, we kunnen er niks aan doen, want we weten niet precies wie die brandende hooibalen op de weg gelegd heeft, hè? En vergeet het personeelstekort niet. We moeten de schaarste eerlijk verdelen. Er moeten immers ook zomaar zonder reden Marokkaantjes in net iets te dure auto’s langs de weg worden gezet.’

Wellicht dat Mark zich tussen schrijven en publicatie van dit stukje alsnog uitlaat over de trekkerterroristen. Ik heb echter geen kristallen bol nodig om te voorspellen dat dat dan wel weer een gevalletje too little too late zal zijn. Iets in de trant van: ‘Foei, boeren, foei!’ Een bloedeloze reactie, bovenal gegeven om later te kunnen zeggen: ‘Ik heb er toen toch wat van gezegd?’ Zichzelf indekken en verder niks.

Rutte is immers de MP van ‘zoek het zelf maar uit’. Dat vindt hij ongetwijfeld hartstikke liberaal van zichzelf, maar ondertussen geldt het recht van de sterkste en zegeviert de pestkop. (Mark haalde vroeger vast ook z’n schoudertjes op als op het schoolplein het pispaaltje van de klas werd afgepoeierd.) Laat er geen misverstand over bestaan: wat er nu op onze snelwegen gebeurt, is wetteloos fascisme. En zwijgen is toestemmen.

